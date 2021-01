Bizar: brandstichting bij kinderdagverblijf terwijl kinderen aanwezig zijn

De brand die woensdag 6 januari woedde bij kinderdagverblijf Hamertje Tik in Beijum is aangestoken. Dit meldt politie Groningen vandaag. De politie roept getuigen in een bericht op social media op om zich te melden.

Dinsdagmiddag ontstaat rond 17.00 uur brand in het kinderdagverblijf aan de Emingaheerd in Beijum. Er zijn op het moment van de brand kinderen en begeleiders aanwezig en die worden geëvacueerd. Ook bovenliggende woningen zijn ontruimd.

Naar binnen gegooid

Volgens het kinderdagverblijf is de brand ontstaan doordat brandend materiaal in een rooster in de buitenmuur van het pand is gestopt. Daardoor is het isolatiemateriaal in de spouwmuur gaan branden. Een omwonende zag dit en waarschuwde snel de politie. Op social media schrijft het kinderdagverblijf dat de aanwezige kinderen zijn opgevangen in politieauto’s.

Niemand raakte bij de brand gewond en ook de schade aan het pand valt mee. Toch spreekt het kinderdagverblijf van een ‘spannende situatie’ voor de medewerkers, ouders en kinderen. Het rooster is niet teruggeplaatst, zodat hier in de toekomst niet weer iets doorheen kan worden gegooid.

De politie vraagt burgers om mee te denken in de zaak. Er wordt onder andere gevraagd om uit te kijken naar beeldmateriaal dat zou kunnen rondcirculeren op sociale media. Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

