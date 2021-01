Stacaravan brandt volledig uit in Lieren, twee honden in veiligheid gebracht

Een felle brand aan de Vinkenkamp in Lieren legde in de nacht van maandag op dinsdag een stacaravan volledig in as. Op de camping werden twee loslopende honden aangetroffen, vermoedelijk zijn de dieren van de eigenaar van de caravan. “Een hond was door de rook helemaal zwart geworden.”

Volgens een correspondent ter plaatse werd de brandweer rond kwart voor twee vannacht gealarmeerd. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit de stacaravan. De brandweer kon niet voorkomen dat de caravan volledig afbrandde. Wel kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere caravans.

Honden aangetroffen

De twee honden werden na de brand gevonden op het campingterrein. Mensen die op de camping verblijven, melden aan onze correspondent dat de dieren van de eigenaresse van de afgebrande stacaravan zijn. Een van de honden was “door de rook helemaal zwart geworden”.

Waar de bewoonster van de caravan is, is niet bekend. Volgens de politie is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen tijdens de brand. Het onderzoek is nog in volle gang.

Beeld: SPS media