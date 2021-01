Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire blij: 'Nu de strafrechtelijke aansprakelijkheid nog'

Advocaat Vasco Groeneveld laat weten dat zijn cliënten blij zijn met het aftreden van het kabinet vrijdag. “Maar dat gaat over politieke verantwoordelijkheid. Nu de strafrechtelijke aansprakelijkheid nog”, liet hij in een eerste reactie weten.

Groeneveld heeft afgelopen dinsdag namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagaffaire aangifte gedaan tegen vijf (oud-)bewindslieden, onder wie de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Volgens Groeneveld hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf. “De inbreuk op de rechtsorde is te groot om het hierbij te laten”, aldus Groeneveld.

Geen strafrechtelijke vervolging

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het de Belastingdienst niet strafrechtelijk zal vervolgen vanwege de affaire. Meerdere ouders spanden daarop procedures aan om die vervolging alsnog gedaan te krijgen. Namens een van die ouders begon advocaat Sébas Diekstra zo’n procedure. Hij laat in eerste reactie weten dat het aftreden van de verantwoordelijke bewindspersonen “de enige juiste beslissing is na alle ellende waar de overheid vele duizenden burgers in heeft gestort”.

Het kabinet treedt af vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Daar werd gesproken over de politieke gevolgen van de affaire, waar vele duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden.

Val kabinet heeft geen gevolgen voor slachtoffers

De val van het kabinet heeft geen gevolgen voor de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Dat heeft minister-president Mark Rutte de gedupeerden op het hart gedrukt. Er zijn wat hem betreft twee prioriteiten voor het demissionaire kabinet: “corona en de afwikkeling deze verschrikkelijke kwestie”.

ANP

