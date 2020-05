Boos en verdrietig zijn ze, de zussen Heidi en Ineke Egberts. Hun vader stierf twee weken geleden aan corona en de bron van die besmetting ligt, zo vermoeden ze, bij slachterij Vion in Apeldoorn. Daar werkt hun broer, die bij zijn ouders inwoont.

Vol ongeloof vernamen de zussen het nieuws over de sluiting van slachterij Vion. Dit gebeurde woensdag nadat medewerkers er in propvolle busjes werden afgezet. “Wij hebben gemeld dat er corona heerst in Apeldoorn”,¬†verklaart Heidi aan Hart van Nederland.¬†“Mijn broer is zelf besmet en die melding is gemaakt naar het bedrijf. Vervolgens zie ik die beelden.”

Gestikt in eigen slijm

De melding waarover Heidi spreekt, werd twee weken geleden gedaan, toen duidelijk werd dat de familie van de zussen zwaar getroffen was. Niet alleen hun broer raakte besmet, ook hun beide ouders kregen het nieuwe virus. Uiteindelijk overleed hun vader aan de gevolgen van de ziekte.

De zussen vermoeden dat hun broer het virus heeft opgelopen op de werkvloer. “Mijn ouders zaten in quarantaine, wij kwamen zelf niet bij onze ouders”, legt Ineke uit. “Mijn broer kwam verder nergens, alleen bij zijn werk.”

Heidi hekelt het handelen van de slachterij. “Mijn vader is gestikt in zijn eigen slijm. Ik had mijn hele familie kwijt kunnen raken door nalatigheid van hun”, zegt ze boos. “Zo voelt dat voor mij, en dat doet pijn.”

Hart van Nederland heeft Vion om een reactie gevraagd, maar tot nu toe is antwoord uitgebleven.