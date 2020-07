Zorgexperts: 'Binnen drie dagen nieuwe, strengere coronamaatregelen'

Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen. Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief van vier zorgexperts, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het tv-programma Nieuwsuur van NOS-NTR beschikt over deze brief.

De vier deskundigen zien, wat ze noemen, “een urgente dreiging voor de volksgezondheid”. De Jonge had de zorgexperts uitgenodigd om mee te denken over verbeterpunten voor als er een tweede coronagolf komt. Ze zouden hun adviezen voor september moeten opsturen, waarna die kunnen worden gedeeld met de Tweede Kamer. Maar het viertal wil niet tot september wachten.

Snelle progressie, snelle actie

De opstellers van de brief zijn epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe, voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens en gezondheidseconoom Xander Koolman. “De snelle progressie van het aantal gerapporteerde gevallen vraagt om eveneens snelle actie”, schrijven ze in hun brief.

Lees ook: Koninklijke Horeca Nederland staat positief tegenover mondkapjesplicht

De vier deskundigen zeggen, meldt Nieuwsuur, dat de huidige stijging van het aantal besmettingen door de overheid en het Outbreak Management Team (OMT) vooral wordt toegeschreven aan het gedrag van de burger. Ze vinden dat te kort door de bocht. Zo spelen ook de toename van het luchtvaartverkeer en het niet in quarantaine houden van teruggekeerde reizigers volgens hen vermoedelijk een rol bij de toename van het aantal besmette gevallen.

De experts vinden bovendien dat “overheidsboodschappen onduidelijke taal bevatten en dat de voorlichting naar de burger de laatste weken beperkt was”.

Niet verslappen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet woensdag waarschuwende woorden klinken. Hij benadrukte dat mensen zich aan de basisregels moeten houden, zoals 1,5 meter afstand bewaren en drukte vermijden en niet moeten verslappen. Maar hij heeft nog geen strengere maatregelen aangekondigd.

Lees hier alles over het coronavirus in Nederland

ANP