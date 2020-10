Grote zorgen om ouderen die in coronatijd ondervoed raken: 'Ze vergeten te eten'

Doordat ouderen lusteloos worden, minder bezoek krijgen en soms zelf geen eten in huis kunnen halen, vallen ze in coronatijd soms tientallen kilo’s af. Ze raken daardoor ondervoed, wat soms vergaande gevolgen kan hebben. Verschillende zorginstanties trekken nu aan de bel.

“We zien dat sommige ouderen niet eens weten hoe de magnetron werkt”, zo vertelt Anne Fleur Klandermans van Zorgimpuls, één van de organisaties die hun zorgen uiten. “Door corona komt niemand bij hen thuis. Moet je je dan aansluiten bij een eetclub? Niet iedereen zit daarop te wachten.”

Van 80 naar 57 kilo

En daarbij gaat ondervoeding vaak onopgemerkt, vertelt Jaap Koster van 86. Hij raakte een jaar geleden ondervoed. “Het is zo geleidelijk, je hebt er totaal geen erg in, je slaat een keer een maaltijd over, je eet eens te weinig. Tot ik er raar van werd. Ik ging op de weegschaal staan, binnen een jaar was ik 57 kilo. Ik woog 80. Toen heb ik de dokter gebeld, dat het zo niet langer ging.”

Met behulp van diëtiste Annemarie Leemans herstelde meneer Koster. “Hij heeft het tijdens corona wel lastiger gehad”, vertelt Annemarie. “Hij doet zelf boodschappen als het kan. Maar hij kwam weinig buiten en zijn kracht nam af. We zijn op die voeding blijven zitten.”

‘Ze vergeten te eten’

Het beeld van meneer Koster herkent Canan Ziylan van de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding maar al te goed. “Dit zagen we ook in gesprekken met professionals. Je hoorde gewoon dat er meer eenzaamheid was. Ze zagen familie niet zo vaak als ervoor. Hulp bij boodschappen en koken, die vielen uit beeld.” Sommige ouderen vergaten daardoor te eten.

Klandermans pleit voor meer signalering van ondervoeding bij ouderen. Bij de dieetpraktijk waar Leemans werkt, doen ze hun best. “We zijn meer met thuiszorg gaan samenwerken. Als je elkaar beter weet te vinden, denken ze er ook sneller aan. Thuiszorg komt wel elke keer langs, ook als anderen dat door corona niet kunnen.”