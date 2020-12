Zorgen bij buurtbewoners van beschoten bedrijfspand Rotterdam: 'Dit is geen zuivere koffie'

Buurtbewoners uit omgeving van de Christa Ehrlichhof in de Rotterdamse wijk Nesselande maken zich zorgen sinds er afgelopen nacht een bedrijfspand is beschoten. De omwonenden werden afgelopen nacht opgeschrikt door meerdere knallen.

Volgens de politie is er zeker zestien keer met een automatisch wapen op het pand geschoten. In het pand zit een autoverhuurbedrijf.

Tegenover de bedrijfspanden in de straat staat een vinexwijk. Een buurtbewoner uit de wijk vertelt dat hij de schoten hoorde en er wakker van werd. “Het waren harde knallen, dus ik werd wakker en keek even snel naar buiten.” Toch zag hij vanuit het raam niets bijzonders. Wel hield de buurtbewoner rekening met een mogelijke schietpartij. “We wonen aan de rand van Rotterdam, dus dat is niet iets waar we helemaal onbekend mee zijn.”

Dat de schoten zo dicht bij de woonwijk werden afgevuurd zit hem dan ook niet helemaal lekker. “Je schrikt toch even. En je realiseert je wel dat het dichterbij komt.” De bewoner heeft geen idee waar het mee te maken kan hebben. “Maar dit is natuurlijk een klein industrieterrein op de rand van een nieuwbouwwijk. Het zijn allemaal units en je weet dat er wat nette bedrijven tussen zitten, maar wellicht ook wat minder nette bedrijven. Ik denk dat het geen zuivere koffie is wat hier gebeurt.”

‘Niet de eerste schietpartij’

Een tweede buurtbewoner hoorde de knallen van afgelopen nacht ook. “Dat was even schrikken. We hadden ook gelijk door dat er geschoten werd.” Ook vertelt ze dat het niet de eerste keer dat dit gebeurt. “Het afgelopen jaar heb ik zeker twee of drie keer ook zoiets gehoord. En dan maak je je wel zorgen. We wonen hier nog niet zo lang, maar we vragen ons dan wel af of het de juiste keuze was om hier te wonen.”

Aanhouding

Kort na de schietpartij meldde een getuige dat er na het schietincident een donkerkleurige personenauto was weggereden. Een van de eerste politie-eenheden die ter plaatse was zag de vermoedelijke auto rijden. De bestuurder, een 33-jarige man, werd vervolgens aangehouden. Hij zit nog vast.

De politie roept mensen die iets gezien hebben van de schietpartij op om zich te melden.