Bedrijfspand in Rotterdam tientallen keren beschoten

Een bedrijfspand aan de Christa Ehrlichhof in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag om 03.18 uur beschoten. Er is volgens een politiewoordvoerder minimaal zestien keer geschoten. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het zou gaan om een autoverhuurbedrijf.

Agenten hielden kort daarna een man in een auto aan bij een afrit van de A20. Hij bleek uiteindelijk niets met het incident te maken te hebben.

Lege wagen

Bij een andere afrit van de A20 werd een lege wagen gevonden en in beslag genomen. Onderzocht wordt of die iets met het schietincident te maken heeft.

