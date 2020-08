Zoon van vermoorde PvdA-politicus Jack de Vlieger opgepakt als verdachte

De verdachte die zaterdagavond is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de lokale PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger in Sint-Michielsgestel, is de zoon van het slachtoffer. Dat bevestigt de politie zondag. De 64-jarige De Vlieger werd zaterdagavond dood aangetroffen in de garage van zijn woning. De politie ging direct uit van een misdrijf en startte een groot onderzoek.

Buurtbewoners spraken zondag tegen Hart van Nederland over een gezinsdrama. De dood van hun buurman komt als een schok en volkomen onverwacht, zeggen ze. “Als het een crimineel was, kun je zoiets verwachten. Maar dit was gewoon een goede man met nette kinderen. We hebben nooit iets gehoord of gezien. Dus dan sta je er wel van te kijken”, zegt een buurman.

‘Leuke, gezellige man’

Een buurvrouw omschrijft Jack als een ‘leuke, gezellige man’, een sociaal iemand. “Zijn kinderen waren regelmatig bij hem. Als ze langskwamen zwaaiden ze altijd.”

Lees ook: Geschokte reacties op overlijden PvdA-politicus in Sint-Michielsgestel: ‘Dit is verschrikkelijk’

De PvdA in Brabant, de partij waar De Vlieger ruim dertig jaar lid van was, schrijft in een reactie “zeer getroffen” te zijn door het overlijden van hun partijgenoot. “Wij wensen zijn naasten en onze vrienden in Sint-Michielsgestel veel kracht toe en zijn in onze gedachten bij hen.” Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel is ‘geschokt dat dit in zijn gemeente heeft plaatsgevonden’, zo is te lezen in een statement op de website van de gemeente.

De zoon van De Vlieger zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.