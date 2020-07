Eindelijk zomer op de camping! Vakantie in eigen land is weer leuk

Het is dit weekend eindelijk weer écht lekker weer, in Brabant zelfs 25 graden en zon. Dat komt mooi uit, want vanaf deze zaterdag hebben alle delen van Nederland schoolvakantie. Op camping Recreatiepark Duinhoeve in Udenhout kan het zomergevoel dan ook niet op.

Anderhalve week geleden was het nog kommer en kwel voor de vakantiegangers. De eerste groep Nederlanders had toen net schoolvakantie, maar het kwam met bakken uit de lucht. Mensen die vanwege het coronavirus besloten in Nederland vakantie te vieren, hadden het niet getroffen.

Meer geluk

Landgenoten die nu op de camping of het vakantiepark zitten, hebben meer geluk. Volgens de meteorologen van weer.nl lopen de temperaturen zaterdag uiteen van 22 graden aan zee tot 26 graden in het midden, oosten en zuiden van het land.