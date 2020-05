Zoekactie naar lichaam omgekomen surfer Mathijs gaat verder, nu in Noordwijkerhout

De zoekactie naar het lichaam van de 23-jarige surfer Mathijs uit Delft is opnieuw van start gegaan, nu in het water bij Noordwijkerhout. Dat meldt het team Search and Rescue (SAR) van de KNRM.

De jonge watersporter kwam om het leven bij het surfdrama dat zich op 11 mei voltrok bij het strand van Scheveningen. Vier andere watersporters kwamen om het leven. Zij zijn kort na het drama uit het water gehaald, maar Mathijs werd niet gevonden. Sindsdien wordt naar hem gezocht.

De zoekactie van vandaag vindt plaats in zee bij Noordwijkerhout. Een woordvoerster: “Er waren toch nog locaties waar we wilden zoeken. Ook voor de familie, het is voor hen zo belangrijk dat hij wordt gevonden. Daar gaan we alles aan doen.”

Surfplank meegenomen door vissers of jongeren

De woordvoerster vreest dat de surfplank van Mathijs per ongeluk meegenomen zou kunnen zijn door vissers of jongeren. “Zij zouden het als souvenir kunnen zien, maar het is voor ons echt belangrijk om ook maar de kleinste aanwijzing te vinden.” Alles wat wordt gevonden, of het nu een stukje plank of wetsuit is, kan leiden naar de vindplaats van Mathijs.

“Er is een kans dat de objecten door de schroef van een boot zijn gegaan”, verduidelijkt de SAR-woordvoerster. “Daardoor kan bijvoorbeeld zijn surfplank in stukjes liggen.”

Beeld van zoektocht 24 mei, via ANP