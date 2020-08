Honderden mensen zoeken zondag in Apeldoorn naar de vermiste Dennis Schoonhoven. Sinds een psychose begin dit jaar kreeg verbleef de 24-jarige Dennis in een gesloten instelling in de Gelderse stad, maar woensdag wist hij de instelling te verlaten.

Maike Schoonhoven, de moeder van Dennis, zei eerder deze week tegen Hart van Nederland wanhopig te zijn. “Ik weet niet meer wat ik moet doen en we weten ook niet meer waar we moeten zoeken”, vertelde ze snikkend.

‘Goed gecoördineerde zoekactie’

Omdat Dennis al een paar dagen vermist is, is Coördinatie Platform Vermissing (CVP) is nu een zoekactie gestart in en rondom Apeldoorn. Moeder Maike gaf eerder op de ochtend aan bang te zijn dat er weinig mensen zouden komen, maar die angst bleek niet nodig: inmiddels hebben zich honderden vrijwilligers gemeld. “Ik ben ontzettend dankbaar”, laat ze weten.

Sinds 11.00 uur kunnen vrijwilligers een kaart met een zoekgebied ophalen bij ontmoetingsplek het Kristal aan Distelvlinderlaan. Een professioneel droneteam van de Luchtmobiele Brigade heeft zich ook gemeld om te helpen. Volgens Ramona van Urk van CVP is de zoekactie goed gecoördineerd. “Je hoopt dat je iets vindt”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

De politie krijgt veel tips binnen in verband met de vermissing van Dennis, maar laat weten dat er nog geen concreet spoor is. Er wordt gezocht naar aanknopingspunten.

Tekst gaat verder onder foto

Gillen om hulp

Dennis wacht al jaren op de juiste hulp. Hij heeft waarschijnlijk autisme, maar probeerde dit jarenlang te verbergen. Uiteindelijk raakte hij met zichzelf in de knoop en ging daarom in een kleinschalige woonvorm wonen. Na een psychose begin dit jaar kwam hij terecht in een gesloten instelling van GGNet in Apeldoorn.

Moeder Maike heeft haar zoon zien gillen om hulp, maar die hulp bleef volgens haar uit. Zijn familie vindt het onbegrijpelijk dat Dennis zomaar weg kon gaan uit de gesloten instelling. Een woordvoerder van GGNet laat aan Hart van Nederland weten dat een intern zoekteam nog naar Dennis heeft gezocht.

De zegsvrouw wil niet ingaan op individuele zaken, maar zegt dat de instelling geen mensen ‘opsluit’. “We zijn geen gevangenis. Mensen kunnen hier bepaalde vrijheden hebben, waarbij ze bijvoorbeeld ook van het terrein af gaan.” Hier worden volgens haar ook afspraken met patiënten over gemaakt.