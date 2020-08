Moeder van vermiste Dennis (25) weet niet meer waar ze moet zoeken: 'Ik hoop zo dat hij gevonden wordt'

De ouders van de 25-jarige Dennis Schoonhoven zijn ten einde raad. Hun zoon is sinds afgelopen woensdag vermist, nadat hij vertrekt uit de Apeldoornse instelling waar hij verblijft. Sindsdien hebben ze niets meer van hem gehoord, moeder Maike vreest het ergste.

“Ik weet niet meer wat ik moet doen en we weten ook niet meer waar we moeten zoeken”, zegt Maike Schoonhoven huilend tegen Hart van Nederland.

In de knoop

De zoon van Maike heeft waarschijnlijk autisme, maar probeert dat jarenlang te camoufleren. Hij probeert zich telkens aan te passen en ‘normaal’ over te komen, maar raakt uiteindelijk met zichzelf in de knoop. Dennis gaat in een kleinschalige woonvorm wonen. Na een psychose begin dit jaar komt hij in een gesloten instelling terecht van GGNet in Apeldoorn.

Woensdag vertrekt hij daar. “Wij kregen om één uur ‘s middags een telefoontje dat Dennis weg was. Hij was niet ‘s ochtends niet op komen dagen bij de dagbesteding”, zegt Maike. Alle alarmbellen gaan rinkelen bij het gezin. Ze zijn ongerust over de toestand van hun zoon, maar vragen zich ook af hoe de jongen heeft kunnen vertrekken uit de gesloten instelling.

Geen concrete sporen

Dennis blijkt woensdag nog bij de Action te zijn geweest in winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn, maar vanaf dan ontbreekt ieder spoor. “Hij heeft zijn mobiel uitgezet. Ik heb hem nog berichtjes gestuurd, maar die komen niet aan. Hij heeft ook nergens meer gepind.”

De politie laat Hart van Nederland weten geen concrete sporen te hebben. Dat maakt het zoeken naar de vermiste jongen moeilijk. “We hebben toezichthouders in bossen, zoals Staatsbosbeheer allemaal geïnformeerd. Ook de marechaussee is op de hoogte”, zegt een woordvoerder. Verder trekt de politie iedere tip na.

Speurhonden

Ook zoeken vrijwilligers met speurhonden naar de vermiste man. Ze zoeken in de bossen rondom Apeldoorn en bij het Heerderstrand. Maar het levert tot nu toe allemaal niets op. De politie zet geen speurhonden in vanwege een gebrek aan sporen.

“Ik hoop dat iemand hem nog gezien heeft, of dat hij misschien ergens op camerabeelden staat”, zegt moeder Maike. “Hij is ons enige kind, ik wil zo graag dat hij gevonden wordt.”

‘Verschrikkelijk voor de familie’

Zorginstelling GGNet zegt de vermissing van Dennis ‘verschrikkelijk te vinden voor de familie en hoopt dat hij snel wordt gevonden’. Hoe het kan dat hij is verdween uit de gesloten instelling kan woordvoerder Tineke Hoogeveen niet vertellen. Dit omdat ze niet ingaan op individuele gevallen.

Wel wil ze er in het algemeen iets over zeggen. “We sluiten mensen niet op, we zijn geen gevangenis. Mensen kunnen hier bepaalde vrijheden hebben, waarbij ze bijvoorbeeld ook van het terrein af gaan.” Hierover worden volgens Hoogeveen met patiënten ook afspraken gemaakt. Ze zegt verder dat ook een intern zoekteam van GGNet nog naar Dennis heeft gezocht.

Gebrek aan hulp

Ondertussen beklijft bij moeder Maike het gevoel dat ze in de afgelopen twee jaren tegen een muur zijn opgelopen bij instanties. Dennis wilde graag hulp en een juiste diagnose, zegt ze. “Het begon al met de huisarts, die stuurde ons gewoon weg.”

Dennis komt uiteindelijk bij Lichtpunten te wonen, een kleinschalig wooninitiatief voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. Maar hij heeft meer hulp nodig en belandt vanaf september op de wachtlijst bij GGNet, een zorginstelling voor mensen met psychische problemen. Als hij in maart dit jaar in een psychose raakt, wordt hij er direct opgenomen.

Uitzichtloos

Maar zijn situatie is er uitzichtloos, volgens Maike. “Hij zei: ‘Ik heb een goeie psychiater en psycholoog nodig’. Hij heeft zo gegild om hulp.” Die goede hulp blijft uit volgens zijn moeder.

Ze omschrijft haar zoon als een ‘hele slimme en getalenteerde jongen’, die zijn draai niet echt kan vinden. Hij volgt vijf jaar vwo en stroomt daarna af naar de havo. Het voelt als falen voor Dennis. Met zijn havo-diploma op zak probeert hij verschillende opleidingen op Windesheim. “Het lukte hem gewoon niet. Hij heeft nog wel een propedeuse gehaald. Maar aansluiting vinden lukte hem gewoon niet, terwijl hij het zo graag wilde.”

Mensen die Dennis hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844

Beelden: Maike Schoonhoven