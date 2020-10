Ziekenhuis VieCuri in Venlo komt er niet langer aan toe om patiënten met corona uit het westen van Nederland op te vangen. Het ziekenhuis heeft de handen vol aan de toenemende stroom van patiënten uit de eigen regio. Dat laat VieCuri woensdag weten.

“Daar waar de Limburgse ziekenhuizen de afgelopen weken patiënten overnamen uit bijvoorbeeld de Randstad, vanaf woensdag geldt in ieder geval voor VieCuri dat dit niet meer kan en wij juist zelf patiënten moeten overplaatsen”, aldus een woordvoerster.

“We hebben te maken met een flinke toename aan Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Deze flinke toename betekent dat VieCuri het traject in gang heeft gezet om patiënten over te gaan plaatsen naar andere ziekenhuizen.” VieCuri kon nog niet zeggen hoeveel patiënten moeten worden overgeplaatst, en of het gaat om patiënten van de verpleegafdeling of van de ic.

Begonnen met overplaatsen

Sinds 1 september zijn bij VieCuri 7 patiënten aan corona overleden. Daarnaast konden 31 patiënten terug naar huis na voldoende hersteld te zijn.

Situatie minder nijpend bij andere Limburgse ziekenhuizen

Bij andere Limburgse ziekenhuizen is de situatie minder nijpend, blijkt uit een rondgang. De ziekenhuizen in Weert, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht hebben nog wel capaciteit.

“Bij ons speelt dit niet”, aldus een woordvoerster van het Laurentius ziekenhuis in Roermond. “We beschikken nog over opvangmogelijkheden.” Ook elders is nog plaats. “Er is nog ruimte, maar het wordt wel spannend”, zegt een woordvoerder van het Zuyderland ziekenhuis. “Nu zijn er nog geen problemen bij ons, maar dat kan natuurlijk veranderen als er meer patiënten binnenkomen”, licht de woordvoerster van het Sint Jans Gasthuis in Weert toe. “Het blijft een momentopname.” Ook het academisch ziekenhuis MUMC+ in Maastricht zegt nog wel capaciteit te hebben.

ANP