De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 10.315, dat zijn er 31 minder dan maandag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.358, dat zijn er 109 meer dan maandag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 529, dat zijn er 23 meer dan maandag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.070

Update 06:32 – ‘Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Dinsdag telde Nederland voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar de explosieve groei is er volgens Wallinga uit.

Ook ziet Wallinga het reproductiegetal dalen richting de één. “Hij zit er nog iets boven, volgens onze schatting nu. Maar ik wil waken voor te snelle conclusies. Het nare van deze dagen is: we vermoeden dat we de piek bereiken, maar dat kun je pas echt concluderen als je eroverheen bent en de aantallen echt dalen. Ik hoop en verwacht dat we dat dit weekeinde of vlak daarna kunnen zeggen.”

De ‘R’ staat nu nog op 1,16. Dat betekent dat een persoon gemiddeld 1,16 andere mensen aansteekt. Het kabinet wil dat getal zeker onder de 1 hebben, zodat het het virus sneller onder controle krijgt. De verspreiding van virus wordt dan minder en stopt geleidelijk. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schatte dinsdag dat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88 staat. Hij wil dat getal nog wel verder verlagen.

Update 06:32 – Kabinet wil 25 testlocaties voor sneltesten

Het kabinet wil het aantal testmogelijkheden flink verruimen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er komen onder meer 25 testlocaties voor sneltesten. De eerste locaties moeten eind volgende maand worden geopend.

Verder komen er zeven extra grote testlocaties waar naast de gewone test ook verscheidene soorten sneltesten worden aangeboden. Daarover wordt gesproken met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven. Ook gaat de GGD onderzoeken of er ook wijkgericht getest kan gaan worden. “Hierbij kunnen mobiele units helpen, door deze in te zetten op plekken waar de prevalentie hoog is en/of bij uitbraken”, schrijft de minister.

Voor al deze testlocaties is veel personeel nodig. Met het ministerie van Defensie heeft VWS afgesproken dat militairen in de opstartfase gaan helpen. Ook wordt met het bedrijfsleven samengewerkt voor het aanleggen van de nieuwe testlocaties.

Er worden op dit moment gemiddeld ruim 62.700 coronatest per dag afgenomen. Hij verwacht dat voor het einde van november 90.000 tests per dag worden gedaan. “Dit staat los van de introductie van sneltesten”, aldus De Jonge. Begin volgend jaar is het streven om 100.000 tot 130.000 testen per dag af te kunnen nemen.

Update 06:01 – Rutte moet in Tweede Kamer coronabeleid uitleggen

Een dag nadat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden gezegd dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december gaat voortduren, gaan beide bewindslieden in debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis.

De Kamer is de afgelopen tijd steeds kritischer geworden over het coronabeleid van het kabinet. Partijen vinden onder meer dat het kabinet te lang heeft gewacht met nieuwe maatregelen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen.

Het is nu nog te vroeg om het effect van de nieuwe maatregelen te meten, zei Rutte dinsdagavond tijdens een korte persconferentie. De maatregelen werden bijna twee weken geleden van kracht. Het beeld van de laatste dagen is volgens de premier niet ongunstig. Er is een afvlakking zichtbaar maar de cijfers blijven te hoog.

Voor het debat begint zullen Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM de Kamerleden bijpraten over de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Update 05:32 – ’Grote snelteststraat in parkeergarage Schiphol’

Schiphol krijgt een grote teststraat waar reizigers zich vlak voor vertrek snel kunnen laten controleren op corona. De locatie zou volgens bronnen de parkeergarage P3 zijn, die normaal voor lang parkeren is gereserveerd, maar nu praktisch leeg staat door 70 procent teruggang in passagiers.

Het ministerie van VWS maakt alle plekken voor nieuwe ’XL-teststraten’ en sneldiensten woensdagochtend bekend. Een woordvoerder wilde daar dinsdag formeel nog niet op vooruitlopen, maar ingewijden bevestigen tegenover De Telegraaf dat Schiphol daarbij zit. De teststraat is niet alleen voor reizigers, maar ook voor automobilisten op de A4 en inwoners van de Randstad.

Afgelopen zomer was er een proef met een kleine teststraat in aankomsthal 3 op Schiphol.