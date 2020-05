Zendmast in Roermond in brand, politie doet onderzoek

In een zendmast aan de olieberg in Roermond is maandagochtend brand geweest. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak.

De brandweer rukte vlak na 01.00 uur maandagochtend uit voor de brand in de zendmast. Volgens een woordvoerster van de politie gaat het niet om een 5G-zendmast. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

De laatste weken is herhaaldelijk brand gesticht in zendmasten in heel Nederland. De uitrol van het landelijke 5G-netwerk zou hier mogelijk aanleiding toe zijn. Maandag doet de rechter uitspraak in een kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat over de uitrol van dit netwerk.

Bron: ANP/Redactie

Beeld: Track ’88