Rechter beslist vandaag over invoering 5G-netwerk in Nederland

De rechtbank in Den Haag doet maandag uitspraak in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De stichting was naar de rechter gestapt om de uitrol van 5G te stoppen, omdat de straling volgens hen gezondheidsrisico’s oplevert.

Lees ook: Anti-5G-Facebookers verheerlijken brandstichting zendmasten: ‘Steek alles wat ermee te maken heeft in brand’

De overheid is van plan in juni de frequenties voor het 5G-netwerk te veilen. De stichting eiste bij de rechtbank dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. “De uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat blijkt dat reële gezondheidsrisico’s uit te sluiten zijn”, zei de advocaat van Stop5GNL tijdens de zitting eerder deze maand.

Ruimschoots aan de limieten

Volgens de advocaten van de Staat houdt Nederland zich in het belang van de volksgezondheid ruimschoots aan de limieten die zijn vastgelegd in Europese telecomwetgeving. Anders dan de stichting beweert, zegt de overheid dat er geen wetenschappelijke basis is voor de stelling dat 5G-frequenties gezondheidsschade opleveren.

Volgens het Agentschap Telecom, dat toeziet op de handhaving van de limieten waar telecomproviders zich aan moeten houden, is er geen reden tot zorg. Het Agentschap organiseert 150 metingen per jaar op publieke plekken waarbij de signalen van alle antennes in de buurt worden gemeten. Als er sprake is van te veel straling, wordt er gehandhaafd.

ANP