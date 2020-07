De zeehondenpup die vorige week verstrikt is geraakt in een stuk zwerfvuil, is van dat afval bevrijd. Hulpdiensten hoefden daar niet veel aan te doen, want dier heeft zichzelf weten los te worstelen van het zwerfvuil.

Dat bevestigt Zeehondencentrum Pieterburen na berichtgeving van NH. Even daarvoor meldde viskoerier Bert de Groot het goede nieuws op Facebook. Op deze beelden is te zien dat een blauwe draagtas niet meer om het beest heen zit.

Strandingsco√∂rdinator Michael Bakker Paiva van Zeehondencentrum Pieterburen laat weten dat de zeehond zich niet zomaar liet vangen. “Hij was te gezond en te actief om hem te vangen”, vertelt de medewerker van het opvangcentrum.

Verlost van afval

Toch hebben hulpverleners niet veel hoeven doen, want uiteindelijk heeft de zeehond zichzelf bevrijd. “Hij is vast komen te zitten aan een haak en daardoor werd de zeehond bevrijd van de tas waarin hij verstrikt zat.” Het lijkt er ook niet op dat het dier verwondingen heeft opgelopen. “Hij ziet er gezond uit, wij gaan hem dan ook niet vangen.”

Afgelopen donderdag zagen bewoners in Den Helder dat de pup verstrikt was geraakt in een tas en daardoor niet meer zelfstandig aan wal kon komen. Medewerkers van de dierenambulance en het Zeehondencentrum Pieterburen werden daarom ingezet om de zeehond van het afval te bevrijden.

Bert de Groot schrijft dat op een later moment wordt bekeken ‘hoe deze bijzondere zeehonden terug naar zee kunnen worden gebracht’.

Beeld ter illustratie: ANP