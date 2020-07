Dassen opnieuw doelwit van vandalen in Ommen: ingang burcht volgestopt met plastic

Oud-boswachter Arend Spijker uit Ommen is het zat. Vandalen hebben het al tijden gemunt op dassenburchten. Ze stoppen de ingangen naar de holen vol met troep, zoals landbouwplastic en zelfs prikkeldraad.

Ja, dassen kunnen voor veel schade zorgen aan bijvoorbeeld het land van een boer, maar dit is volgens Spijker niet de manier waarop je daarmee omgaat. De voormalige boswachter wil daarom dat er een einde komt aan het vandalisme, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

‘Ze kunnen verstikken’

Door het dichtstoppen van de ingang naar de burcht van een das kan het dier niet meer naar buiten. Ook krijgen ze dan geen verse lucht meer en kunnen ze verstikken. De dieren zijn een beschermde soort in Nederland.

Spijker staat bij de hoofdburcht van de dassen als Hart van Nederland hem spreekt. Hij heeft vorige maand de ernstige vernielingen ontdekt bij een burcht verderop. De bijburcht, een plek waar dassen niet permanent wonen, was volgepropt.

Als de vernielingen bij de hoofdburcht waren geweest dan had de schade niet te overzien geweest, aldus de oud-boswachter. “Hier zitten een vader, moeder, misschien twee of drie jongen. Die gaan onherroepelijk dood, komen hier niet meer uit.”

Schade aan landbouw

Het raakt hem zeer. “Ze stikken in de grond. Het is niet te geloven!” Spijker legt uit dat dassen enorm sociale dieren zijn, met bijna menselijke trekjes. Hij snapt dan ook niet dat iemand de dieren kwaad wil doen. “Ze richten misschien wat schade aan in de landbouw, maar die kan gecompenseerd worden.”

Spijker is juist blij dat de das weer terug is in Nederland, vertelt hij. “Jaren was hij verdwenen, haast uitgeroeid door ons mensen. En nu zijn ze weer terug, gebeuren er dit soort rare dingen.”

‘Natuurinclusief denken’

De oud-boswachter wil absoluut niet met een vinger gaan wijzen als het gaat om de dader. Daar heeft hij geen behoefte aan. Maar hij ziet wel dat er in landbouwbladen “toch regelmatig negatief over de dassen wordt geschreven”.

Hij snapt wel dat boeren een schadevergoeding willen hebben. “Dat mag ook, daar steun ik hen in en ik wil hen er zelfs bij helpen. Maar je moet de dassen niet gaan demoniseren.” Het is volgens de oud-boswachter tijd om “natuurinclusief” te denken. “Daar wil ik graag toe oproepen”, zegt Spijker tot slot.