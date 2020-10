Een tragische gebeurtenis zaterdag op het strand in Scheveningen. Een zeehond lag daar uit te rusten toen hij tot bloedens toe werd gebeten door een hond. Toen de dierenambulance arriveerde, was het dier al aan zijn verwondingen overleden.

Linette Eveleens van de Haagse dierenambulance vertelt tegen Hart van Nederland dat ze dit bij de dierenambulance nog nooit hebben gezien. “Zeehonden worden niet zo vaak aangevallen. Dit is wel met een dramatische afloop.”

Wel zegt Eveleens dat zeehonden vaak lastig worden gevallen door mensen. “In de zee zijn ze snel en flexibel, maar op het strand liggen ze om uit te rusten. Als mensen er omheen staan, krijgen ze geen rust”, legt ze uit. “Ze zien er schattig uit, maar het blijven roofdieren. Je weet niet hoe ze reageren als ze zich in het nauw gedreven voelen.”

‘Blijf uit de buurt’

De medewerker van de dierenambulance weet niet hoe het voorval afgelopen weekend precies heeft kunnen gebeuren. Wel weet ze dat de hond losliep. Haar advies voor mensen is dan ook om de hond aan te lijnen als er zeehonden in de buurt zijn en ook zelf zeker niet in de buurt te komen van een zeehond.

Ook Jan Kuiper, die foto’s maakte van de zeehond toen hij het dier bebloed op de grond zag liggen, roept baasjes op om hun hond aan te lijnen. “Ik wil hiermee laten zien wat er gebeurt als je met je hond(je) naar het strand gaat om hem uit te laten en je hem niet onder controle hebt”, plaatste hij op Facebook bij de foto’s.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleit voor maatregelen om mensen bewuster te maken om niet in de buurt te komen van een zeehond. “Bij maatregelen moet je denken aan borden, goede voorlichting en eventueel een aanlijnplicht”, legt hij uit. Hij gaat dit onderwerp volgende week aansnijden bij de wethouder.

Vorig jaar n.a.v. mijn vragen zijn er bij de Scheveningse havenhoofden borden geplaatst met het verzoek afstand te bewaren tot de zeehonden. Die borden zijn verdwenen in vandaag is dan een zeehond door een loslopende hond doodgebeten!🤬 @GemeenteDenHaag SVP de borden weer terug! pic.twitter.com/gSh3OJdta3 — René Oudshoorn (@ReneOudshoorn) October 24, 2020

Beeld: Jan Kuiper