Younes was Top 600-crimineel en schreef er openhartig boek over: 'Verkocht soms ook nepdrugs'

Hij leek op te groeien voor galg en rad, met zijn scooterdiefstallen en drugsdeals. En hij weet maar al te goed hoe een cel er van binnen uitziet, want tussen zijn 15e en 23e zat hij bijna zeven jaar vast. Toch is het goedgekomen met Younes Finani uit de Amsterdamse Jordaan. Hij is inmiddels 27 jaar oud en heeft het roer omgegooid. Nu wil hij andere jongeren graag behoeden voor de fouten die hij maakte.

Younes schreef een boek over zijn ervaringen als draaideurcrimineel: ‘Het verhaal van Johannes uit de Jordaan’. Terug op de plek waar het allemaal gebeurde, vertelt Younes over zijn jeugd. Hij was vaak te vinden op de Wallen om drugs te verkopen aan toeristen. “Soms verkocht ik ook nepdrugs. Als we extra eurootjes konden verdienen, dan deden we dat ook.”

Straatschoffie

“Ik was echt een straatschoffie. Helaas wel.” Younes heeft enorm veel spijt van zijn criminele jeugd. “Je brengt mensen veel schade toe. Drugs verkopen is ook niet leuk, want mensen gaan er kapot aan.” Zelf gebruikte hij soms ook drugs. Als jongere dacht hij alleen aan geld en niet aan de schade die het met zich meebracht. “Ik stond er niet bij stil.”

Lees ook: OM pakt steeds meer geld en spullen af van criminelen, ruim 260 miljoen in 2019

Door de woninginbraken en overvallen die hij pleegde, belandde hij op de Top 600-lijst van criminelen die relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Het gaat dan om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord en doodslag.

Keerpunt voor Younes

Het keerpunt kwam voor Younes in de gevangenis toen hij zijn havodiploma haalde. “Dat was het moment dat ik dacht: shit, ik heb al die jaren verspild. Ik kan ook geld verdienen op een legitieme manier.” Op dat moment kwam het idee om een boek te schrijven en dat is hem aardig gelukt.

Lees ook: Jonge straatrovers houden Amsterdams stadsdeel IJburg in zijn greep

“Het is een spannend boek. De dialogen zijn in straattaal geschreven. Het is voor iedereen toegankelijk. Er zitten ook een uitgebreide straattaalwoordenlijst, voetnoten en een Marokkaanse woordenlijst in het boek.” Younes wil met dit boek schoon schip maken. “Ik ga met de billen bloot. Ik beken ook talloze diefstallen waar ik nooit voor ben opgepakt.”

Jongeren helpen

Zijn uiteindelijke doel is om jongeren te helpen. Nadat Younes zoveel jaren heeft verloren in de gevangenis, wil hij de jongeren hiervoor behoeden. “De gevangenis was akelig. Op een jonge leeftijd is het allemaal speels, maar op latere leeftijd is het niet meer grappig. Vaak komen de jongens uit een arm gezin. De sociale lagere klasse zeg maar. De verleiding is veel groter dan als je in Wassenaar opgroeit.” Met zijn kennis van de straat en de gevangenis wil hij langs gevangenissen gaan, praten met jongeren die op het criminele pad zijn en workshops geven.

Younes’ boek is geschreven, maar ligt nog niet in de winkels. Hij wil het boek in eigen beheer uitgeven en is daarom een crowdfunding gestart.