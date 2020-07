Was de rechter 'vooringenomen' tegen Viruswaanzin?

Is de rechter vooringenomen geweest tegen Viruswaanzin in het kort geding dat de actiegroep had aangespannen vanwege de coronamaatregelen? Over die vraag buigt de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag zich maandag.

Viruswaanzin eiste eind vorige maand in een kort geding tegen de staat dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. De actiegroep zet vraagtekens bij de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en wil “samen terug naar normaal”.

Gewraakt om dodental

Ook bij het officiële dodental door het coronavirus plaatst Viruswaanzin vraagtekens. Er zouden volgens de tegenstanders van het coronabeleid slechts tachtig mensen onbetwist uitsluitend aan het coronavirus zijn overleden, in plaats van de ruim 6100 sterfgevallen die gezondheidsdienst RIVM tot nu toe heeft gemeld.

De actiegroep wraakte de rechter omdat die het officiële dodental al als feit zou hebben aanvaard en dus vooringenomen zou zijn. Drie andere rechters moeten nu oordelen of dat bezwaar terecht was. De uitspraak volgt later. “De wrakingskamer komt normaliter eens in de twee weken bijeen, maar die kampt ook met een achterstand door coronamaatregelen”, aldus een woordvoerder.

