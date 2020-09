Waar eerder op zondag werd gedemonstreerd tegen de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) en veel boze geluiden klonken, lijkt het onder slachtoffers stil van ongeloof. De pijn van misbruikte kinderen houdt tot het volwassen leven aan.

Wouter Springer (34), werd tot zijn zesde jaar door zijn eigen vader seksueel misbruikt. “Eigenlijk weet ik niet wanneer het begon, omdat bewuste herinneringen pas beginnen bij je derde levensjaar”, vertelt Springer aan Hart van Nederland.

“Mijn vader was een narcist. Het seksueel misbruik was voor hem een middel van machtsvertoon”, zegt Springer. Het misbruik stopte toen hij zes jaar was, maar in de jaren daarna werd hij nog wel mishandeld. “De gebeurtenissen hebben zeker sporen achtergelaten. Er staan krassen op mijn ziel”, vertelt Springer. “Ik ben echter niet getekend voor het leven. Ik ben sterker geworden.”

‘Het blijft mijn vader’

Pas jaren later kon Springer over het misbruik praten met zijn omgeving. Hij schreef in 2016 het boek Jij bent van mij over zijn jeugd. Op zijn twintigste verliet hij het ouderlijk huis in Deventer, zeven jaar later verruilde hij de Overijsselse stad voor Rotterdam.

Dat was ook het moment waarop Springer het contact met zijn ouders verbrak en zich ging verdiepen in gerechtigheid voor de daden die hem waren aangedaan. “Ik heb mijn vader niet aangegeven. Het blijft mijn vader. Bovendien was de zaak al verouderd, had ik geen bewijs en zou de rechtsgang acht jaar duren.”

Springer steunt de demonstratie tegen de PVND en is net als velen fel tegenstander van de standpunten van de partij: “Je hebt als mens je te houden aan je plicht, al heb je recht op liefde. De partij keert de werkelijkheid om en trekken mensen mee in de waanideeën. Fantasieën worden vermengd met de werkelijkheid.”