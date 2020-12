Nederlanders tevreden met Wopke Hoekstra als CDA-lijsttrekker

Het partijbestuur van het CDA draagt Wopke Hoekstra voor als de lijsttrekker. Hoekstra heeft zelf aangegeven bereid te zijn de kar te trekken. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdag bekendgemaakt

Hoekstra volgt Hugo de Jonge op die het lijsttrekkerschap opgaf omdat het niet te combineren is met zijn werk als minister van Volksgezondheid en de bestrijding van de coronacrisis. “Zowel het bestuur als de verenigingsraad waren unaniem. Het is mij een eer en genoegen om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd”, liet partijvoorzitter Rutger Ploum weten.

Op het congres van 9 januari zal aan de leden worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht.

Favoriet

De minister van financiën was ook de grote favoriet onder de deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Uit representatief onderzoek onder uit 4.600 mensen vindt ruim een kwart van de mensen dat Wopke Hoekstra een goede vervanger is voor Hugo de Jonge

28 procent van de panelleden kiest voor Hoekstra, op afstand gevolgd door Pieter Omtzigt. Het Kamerlid dat het eerder dit jaar nog nipt moest afleggen bij de lijsttrekkersverkiezingen tegen Hugo de Jonge, krijgt 21 procent van de Nederlander op zijn hand. Tegenover de camera van Nieuwsuur schaart hij zich vrijdagavond achter Hoekstra als nieuwe partijleider.

Mona Keijzer staat bij Nederlanders op plek 3, met 9 procent van de stemmen. Maar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, die in 2012 en 2020 gooien deed naar het lijsttrekkerschap, gaf vrijdagmiddag al aan niet beschikbaar te zijn om lijsttrekker te worden.

Keuze aan bestuur

Hoekstra werd eerder in politieke kringen ook als een van de belangrijkste opvolgers van Hugo de Jonge genoemd. De Jonge zei donderdag af te zien van het partijleiderschap omdat hij dat niet langer kan combineren met zijn taak als coronaminister.

Hoekstra wilde vrijdag niet ingaan op de vraag of hij nu meer druk voelt om toch het leiderschap op zich te nemen. “Druk houd je met beide benen op de grond.” Eerder dit jaar werd hij ook al als favoriet gezien. Toen zag hij er nog van af. Naar eigen zeggen was hij meer een bestuurder dan een politicus. Maar de “context” is nu anders dan toen, zegt hij. Het partijbestuur vergadert over hoe het nu verder moet. Hoekstra wilde voorafgaand niets kwijt over een mogelijke oplossing. “Dat is echt aan het bestuur.”

