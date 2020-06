In Kerkdriel zijn dinsdag twee woningen beschoten. Meerdere bronnen, onder wie bewoners van het dorp, zeggen tegen Hart van Nederland dat de beschietingen te maken hebben met de afpersingszaak rond fruithandel De Groot Fresh Group. Maandag werd ook al een voordeur van een medewerker van de fruithandel in brand gestoken.

Dinsdagochtend werd de eerste woning aan de Saturnushof beschoten. De kogel raakte de voordeur van het huis. In de middag was het opnieuw raak. Toen was een huis aan de Hoorzik aan de beurt. In het raam zit zeker één groot kogelgat.

Buurtbewoners zeggen dat in beide woningen oud-medewerkers van fruithandel De Groot Fresh Group wonen. Het bedrijf is vaker slachtoffer geweest van bedreigingen van drugscriminelen. Criminelen achten de fruithandel namelijk verantwoordelijk voor het verlies van een lading cocaïne. Ze probeerden ruim een miljoen euro af te persen bij de eigenaren.

Voordeur in brand gestoken

In de nacht van zondag op maandag werd een voordeur in Hedel, dat net als Kerkdriel onder de gemeente Maasdriel valt, in brand gestoken. Vermoedelijk houdt ook deze brand verband met de afpersingszaak, omdat daar volgens de advocaat van het bedrijf een medewerker woont.

Lees ook: Voordeur woning in Hedel in brand: ‘Dit is duidelijk een aanslag’

De politie zegt dat het nog te vroeg is om een link te leggen tussen de brand in Hedel, de beschietingen in Kerkdriel en het fruitbedrijf. Daar doen ze nu onderzoek naar. Ook de gemeente vindt het nog te vroeg om hierop te reageren. Advocaat Taco van der Dussen laat daarnaast aan Hart van Nederland weten het onderzoek af te wachten voordat er conclusies kunnen worden getrokken.

‘Ze werken een lijst af’

Toen De Groot Fresh Group vorig jaar na de afpersing aangifte deed, deelde het bedrijf vanwege het cocaïneonderzoek personeelslijsten in vertrouwen aan de politie en het OM. Maar daarna ging het ernstig mis: de lijsten met namen van personeelsleden werden per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. Tot grote angst van tientallen medewerkers, want hun gegevens waren hierdoor bekendgemaakt.

Lees ook: Personeel fruitbedrijf doodsbang na blunder justitie in cocaïneonderzoek

Een buurtbewoner van Kerkdriel zegt over de incidenten: “Ik heb het idee dat ze die lijst met namen die toen in het strafdossier zijn beland om de beurt proberen te bedreigen met dit soort acties.” Hij woont in de Sturnushof, waar dinsdagochtend is geschoten.

“Ik vind het heel triest. Zoiets gebeurt in de stad, niet in een dorp.” De buurtbewoner benadrukt dat het heel erg is voor het fruitbedrijf, dat het “juist goed wilde doen door aangifte te doen”.