Voordeur woning in Hedel in brand: 'Dit is duidelijk een aanslag'

In een woning in het Gelderse Hedel is in de nacht van zondag op maandag een voordeur in brand gevlogen. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. Er zou een medewerker wonen van De Groot Fresh Group, de fruithandel die vaker slachtoffer is geweest van bedreigingen van drugscriminelen. Volgens de advocaat van het bedrijf gaat het ‘duidelijk om een aanslag’.

Even na 2:30 uur kwam een melding binnen dat er een brand woedde bij de woning aan de Hondsneststraat. De brandweer kwam meteen ter plaatse en heeft de brand geblust. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en roept getuigen op zich te melden.

Over een link met fruithandel De Groot Fresh Group wil de politie nog niet zeggen. “Het is nog te vroeg om daar verder op in te gaan”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. “Vanwege de privacy doen we ook geen uitspraken over de bewoners of de omstandigheden.”

Bedreigingen fruitbedrijf

De eigenaren van De Groot Fresh Group worden zwaar beveiligd sinds in het voorjaar vorig jaar 400 kilo cocaïne tussen het fruit werd ontdekt. Criminelen stuurden ze dreigende sms’jes om de eigenaren daarmee ruim een miljoen euro of anderhalf miljoen bitcoins af te persen. Dat moest dienen als ‘schadevergoeding’ omdat het bedrijf de vondst van de partij drugs tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie aangaf. In totaal vervolgt justitie vier verdachten in de afpersingszaak.

Toen De Groot Fresh Group aangifte deed, deelde het bedrijf vanwege het cocaïneonderzoek personeelslijsten in vertrouwen aan de politie en het OM. Maar daarna ging het ernstig mis: de lijsten met namen van personeelsleden werden per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. Tot grote angst van tientallen medewerkers, want gegevens van hen waren dus bekendgemaakt.

In januari werd er door een krantenbezorger vervolgens een handgranaat gevonden op de stoep van een appartementencomplex in Kerkdriel. Aan het adres wonen de burgemeester van Maasdriel en een lid van de transporteursfamilie. De politie laat weten dat ze er niet vanuit gaan dat de handgranaat bedoeld was voor de burgemeester. Eind mei werd een verdachte, een 20-jarige man, aangehouden in het onderzoek naar de handgranaat.

‘Dit is een aanslag’

Advocaat Taco van der Dussen laat aan Hart van Nederland weten dat er een “brandbom tegen de deur van een leidinggevend personeelslid is gegooid”. “We weten niet waar het vandaan komt en of het met de strafzaak te maken heeft, maar dat het een aanslag is, is duidelijk”, aldus Van der Dussen. “De familie is enorm geschrokken. Ze krijgen nu alle steun van het bedrijf.”

De brand van zondagnacht in Hedel leeft heel erg in het dorp. “Ik vind het allemaal heel triest wat er is gebeurd. Het gaat veel te ver,” zegt een bewoner tegen Hart van Nederland. Een andere bewoner vult hem aan: “De familie betekent veel in de gemeenschap. Wij als dorpelingen vinden dit onbegrijpelijk.”

Volgens de bewoner woont een gezin met twee kinderen in de woning. “Er hadden veel ernstigere dingen kunnen gebeuren. De angst die constant aanwezig blijft voor het gezin, is heel erg.”