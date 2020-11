Limburgers zamelen 11.000 winterjassen in voor mensen in armoede

Inwoners van 25 gemeenten in Limburg hebben de afgelopen twee weken ruim 11.000 warme winterjassen gedoneerd mensen die in armoede leven. Initiatiefneemster Manon Machiels uit Maastricht zei vrijdag “stil te zijn van de hoge opbrengst”.

De 11.026 jassen gaan onder meer naar lokale initiatieven, zoals het Leger des Heils en de Kledingbank. Een deel gaat naar de stichting MAX Maakt Mogelijk, die projecten ondersteunt om de leefomstandigheden van met name ouderen te verbeteren. “Die mensen zullen blij zijn met een jas uit Limburg”, aldus Machiels.

Grootschalige actie

De actie is een vervolg op een actie van Samen voor Maastricht ‘Geef een jas, verwarm een hart!’ Die leverde de afgelopen twee jaar in Maastricht onder meer door medewerking van Huub Stapel respectievelijk 4100 en 5000 jassen op.

“Wat in Maastricht kan, kan ook in heel de provincie Limburg”, aldus Machiels. “Daarom heb ik de Limburgse gouverneur Theo Bovens gevraagd zijn WhatsApp-groep met burgemeesters te gebruiken om hen op te roepen tot medewerking. In no-time meldden zich vervolgens 25 gemeenten spontaan aan!”

‘Behoefte winterjassen is noodzaak’

Dat de actie zo’n succes werd geeft ook de noodzaak weer van de inzameling, zegt Machiels. “Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt nog steeds. Covid heeft grote groepen mensen die al aan de rand zaten nu in nog grotere zorgen gebracht.”

Het is voor het eerst dat de provincie met 25 gemeenten samenwerkt aan dit doel. Directeur Otto Veenendaal van de Kledingbank Limburg was blij verrast door het hoge aantal winterjassen dat is opgehaald. “Naast de hulp van de gouverneur werd er ook bij L1 veel aandacht besteed aan onze oproep. Daarbij werd benadrukt dat de kwaliteit van de jassen goed moest zijn”, vertelt Veenendaal. “Daar is gehoor aan gegeven en dat is heel fijn, want we denken dat 90 procent van de jassen die zijn binnengekomen herbruikbaar is.”

De Kledingbank Limburg verwacht dat er van de 11.000 winterjassen ongeveer 2.000 jassen overblijven. Deze worden opgehaald door Omroep Max en zullen worden getransporteerd naar Moldavië. “We hebben zoveel jassen gekregen, het restant moet ook op een goede plek komen.”

Beeld: Facebook / Kledingbank Limburg