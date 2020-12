De kans is groot dat we dit weekend op verschillende plekken in ons land de eerste sneeuw gaan zien. Dat melden de meteorologen van Weer.nl.

Dat de winter eraan komt mag duidelijk zijn. De lucht in ons land wordt kouder, waardoor het de komende nachten licht kan gaan vriezen.

Sneeuw in het noorden en zuiden

Zaterdagochtend wordt het spannend voor winterliefhebbers. In het noordoosten valt wat neerslag en in Groningen is kans op de eerste (smeltende) sneeuwvlokken.

De mogelijke neerslag trekt in de middag weg en dan schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt maximaal 6 graden. Pakjesavond verloopt koud met temperaturen die snel richting het vriespunt dalen en in de nacht naar zondag vriest het op grote schaal.

Lees ook: Sint opgepast! Het wordt glad tijdens pakjesavond

Vanaf zondagavond maken de Limburgse heuvels kans op een laag sneeuw die blijft liggen. In de nacht naar maandag en maandagochtend gaat het vanuit het oosten op steeds meer plaatsen regenen. In het zuidoosten (delen van Brabant en Noord-Limburg) en in de hogere delen van het oosten, denk aan de hoge Veluwe, kan de regen overgaan in smeltende sneeuw.

15 centimeter sneeuw?

In Zuid-Limburg zou het maandagochtend zelf volop winters kunnen aandoen met 5 tot 10 centimeter sneeuw. Omdat het niet vriest zal het een drablaagje worden. Sommige weermodellen komen in het heuvelland zelfs met 15 centimeter sneeuw op de proppen.

Foto: ANP