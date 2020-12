Het lijkt erop dat de Sint en zijn Pieten zich warm moeten aankleden komende zaterdag. Tijdens pakjesavond kan het op sommige plaatsen een beetje vriezen. Volgens Weer.nl wordt het oppassen geblazen voor gladde daken. Gelukkig blijft het wel droog. Vooral later op de avond kan er lokaal gladheid ontstaan. In de nacht naar zondag ligt de temperatuur tussen +2 en -3 graden, het koudst wordt het in de buitengebieden.

Weekend verloopt rustig

Zaterdag bevindt Nederland zich precies tussen twee storingen in. Boven het westen van Frankrijk hangen dan regen- en onweersbuien. Ook in Duitsland valt af en toe regen en kan het in de hogere delen zelfs sneeuwen. Bij ons blijft het droog, met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het is dan 4 graden in Groningen en 6 graden langs de westkust. Daarmee is het een graadje kouder dan gemiddeld.

Voor hogere temperaturen hoeft de Sint overigens niet in Spanje te zijn. Ook daar is het dit weekend behoorlijk koud met in de nachten vorst. Overdag is het in Madrid net als in Nederland 5 graden. In de berggebieden valt zelfs sneeuw.

Lees ook: Start meteorologische winter bezorgt ons niet meteen de rillingen

Pakjesavond: soms zacht, soms stormachtig

De warmste 5 december ooit hadden we in 2006, met in De Bilt 15,0 graden. Tijdens pakjesavond zelf was het een graad of 12. Een record is dit niet, want in 1985 was het aan het begin van de avond nog 13 graden.

Dit jaar verloopt pakjesavond rustig, maar in 2013 hadden we een heuse sinterklaasstorm. Onder andere op Vlieland stond een windkracht 10 en in het Friese Stavoren werd een zeer zware windstoot van 137 km/u gemeten.

In 1925 koelde het op sommige plaatsen zelfs af tot onder -15 graden. Winterswijk kwam in de nacht van 5 op 6 december uit op -15,7 graden. Daarmee was dit landelijk de koudste pakjesavond ooit.