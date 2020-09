Oeps! Winston Gerschtanowitz negeert per ongeluk coronaregel tijdens Miljoenenjacht

Ruim 1,2 miljoen televisiekijkers zagen zondag hoe deelnemer Frans in Miljoenenjacht een megagok nam en zijn uiteindelijk prijzengeld met ruim een ton zag verdampen. En ze zagen hoe presentator Winston Gerschtanowitz een thuiswinnaar per ongeluk een hand gaf.

Voor wie het concept van Miljoenenjacht niet kent: het bedrag dat de deelnemer aan het spelprogramma onder begeleiding van Linda de Mol in de studio wint, wordt ook uitgekeerd aan een thuiswinnaar. Aan Winston Gerschtanowitz de taak om deze prijs te overhandigen. Deze week aan een gelukkige bewoner van het Friesse Akkrum.

Vlak nadat Gerschtanowitz de bel heeft laten rinkelen en de deur openzwaait, steekt de presentator zijn hand uit, om die van de thuiswinnaar hartelijk te schudden. Al snel realiseert Gerschtanowitz zijn fout. Hij trekt zijn hand terug, zet een stap achteruit en zegt: “Oh, geef ik je automatisch een hand. Laten we afstand houden, excuses, excuses.”

De coronaregels worden tijdens Miljoenenjacht strikt nageleefd. Er zitten minder mensen in het publiek, er staan minder dames op de beroemde trap om koffers te openen én Gerschtanowitz neemt niet langer plaats in de huiskamer van de thuiswinnaar. De presentator heeft zijn eigen ‘huiskamer’ bij zich met coronaproof opstelling.

Ook twitteraars merkte zijn misstap op (tekst gaat verder onder tweets):

Druk met de 1,5 meter en dan gewoon een hand geven ,denkbaar je beter dichter bij had kunnen staan dan een hand ,slim bezig winston gerschtanowitz #miljoenenjacht

Mensen die de handdruk van Winston Waarstaatmijnfiets goedkeuren en zeggen dat ze zich ook nog weleens vergissen… Wat is er moeilijk aan gewoon een zwaai? Ik heb er totaal geen moeite mee! #miljoenenjacht

Winston bij #postcodeloterij #miljoenenjacht geeft een hand aan de aanstaande gelukkige: ‘sorry’.

Later: is toch even wennen..

Wat n dakhaas ben je dan! ‘even wennen’.

Regels gelden al bijna een half jaar.. hoe lang heb je nodig???

— Antal van Loosbroek (@A_von_OhneHose) September 13, 2020