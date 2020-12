Wim en Tiny dolgelukkig: 'Na zeven maanden hebben we ons kindje weer terug'

Vierentachtig campereigenaren die in maart halsoverkop Marokko moesten verlaten door de uitbraak van het coronavirus hebben eindelijk hun geliefde camper weer terug. Zeven maanden geleden moesten ze halsoverkop vertrekken om een van de laatste vluchten naar Nederland te pakken. Nu kunnen ze eindelijk hun campers weer ophalen in de haven van Amsterdam.

Tiny en Wim Kijk in de Vegte kijken al lang uit naar deze dag waarop ze ‘hun kindje’ weer terugkrijgen. Ze maakten een rondreis door Marokko toen de situatie daar snel veranderde. “We merkten dat de Marokkanen de laatste dagen van rondrit iets terughoudender werden”, zegt Wim. Het koppel was niet zoveel bezig met corona. “We hoorden er wel eens iets over in het nieuws, maar zagen pas toen we geëvacueerd werden hoeveel impact het had.”

‘We lieten alles achter’

Op de luchthaven van Marrakesh probeerden mensen op alle mogelijke manieren aan tickets te komen. Gelukkig waren die voor de Nederlandse vakantiegangers al geregeld. De goed verlopen evacuatie maakte het afscheid van de camper in Marokko er niet makkelijker op. “Het regende toen we naar een bus liepen die ons naar de luchthaven bracht. We hadden alleen een tas bij ons met noodzakelijke spullen. Verder lieten we alles achter.”

Op Schiphol werden Wim en Tiny nog een keer met de neus op de feiten gedrukt. Het was daar uitgestorven. Ze hoopten binnen 6 á 8 weken hun reis weer te vervolgen, maar de Marokkaanse autoriteiten verlengden keer op keer de noodtoestand.

Het echtpaar heeft de camper al tien jaar en zijn op veel reizen geweest. In de zomer hebben ze hun wagen zeker gemist. “Het is in de zomer echt ons huisje. Als het lekker weer is trekken we er met de fietsen achterop op uit.” Om ‘hun kindje’ toch nog een beetje in de buurt te hebben werd er elke drie weken een video van de camper gemaakt. ”Dit zodat we konden zien dat alles nog goed ging.”

Een hele operatie

Toen het er uiteindelijk naar uitzag dat de reis helemaal niet meer hervat kon worden hebben de Nederlandse Camper Club – die de reis organiseerde – en de vakantiegangers besloten om de campers terug te halen. En dat was een hele operatie. “Eerst moest de Marokkaanse douane de uitvoer van de campers goedkeuren. Daarna werden de campers met behulp van lokale partners in konvooien van Marrakesh naar de haven van Casablanca gereden. En daar zijn de campers ingescheept aan boord van een vrachtschip.”

Als de camper eenmaal weer in het bezit is van Tiny en Wim gaat ie niet gelijk de stalling in. “Als er nog een paar mooie dagen aankomen trekken we er weer op uit met ons kindje.”