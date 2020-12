Wie jatte de kerstcadeaus uit de kofferbak van Damian? 'Ik wil die gasten in hun ogen kijken'

Damian Bobiński ging nog heel even bij het huis van zijn vriend naar binnen om wat laatste restjes eten op te halen. Ondertussen stalen twee onbekende voorbijgangers in die luttele minuten alle kerstcadeaus van zijn kinderen uit de achterbak van zijn auto.

Vader Damian had samen met zijn zoontjes Alex (10) en Marcel (6) 24 december kerst gevierd bij vrienden aan de Panneman in Steenbergen. De kinderen kregen Playmobil, LEGO en van alles dat was opgestuurd door familie uit Polen en Engeland. “Toen ik aan het einde van de avond de auto ging inpakken en dus heel even terug de woning in ging, klikte ik met de afstandsbediening mijn achterklep dicht. Ik denk dat iets tussen is gekomen waardoor de klep blokkeerde, die bleef dus ongemerkt openstaan.”

Verdrietige kinderen

“Het is toch niet te geloven dat iemand dat doet? Het gaat me echt allang niet meer om de cadeautjes, ook al zijn mijn kinderen daar behoorlijk verdrietig over,” vertelt vader Damian. “Ik wil die twee gasten in hun ogen kijken en vragen wat ze bezield heeft.”

Een vriend van Damian heeft bewakingscamera’s hangen en daarop is goed te zien hoe de twee de cadeautjes een voor een uit de auto halen. “Ik hoop dat die gasten zich gaan melden en dat ik dat aan mijn kinderen kan vertellen.”