Driekwart van de Nederlanders mijdt winkelstraten in aanloop naar kerst

De kerst is voor veel ondernemers hét moment om te pieken, maar door corona lijkt de aankomende kerstperiode een teleurstelling te worden voor winkeliers. Driekwart van de Nederlanders mijdt de winkelstraten, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2200 mensen.

Tijdens de shopgekte met Black Friday, eind november, was het in veel binnensteden zó druk dat de hele boel op slot ging. Die maatregelen bij het winkelen blijken hard nodig, want het RIVM meldt donderdag bijna 8800 nieuwe coronagevallen.

Wegblijven uit de winkelstraten

Voor 76 procent van de Nederlanders zijn de oplopende besmettingen een reden om de komende weken de drukke winkelstraten te mijden. 22 procent trekt zich er niets van aan en gaat toch fysiek inkopen doen.

Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek (43 procent) zegt helemaal geen kerstcadeaus te kopen dit jaar. Een kwart koopt online en nog een kwart koopt deels online en deels in de winkel. De kleinste groep, zo’n tien procent, komt alleen in winkels.

Om gespreid inkopen doen aan te moedigen, moeten openingstijden van winkels verruimd worden. Dat vindt 58 procent van de Nederlanders. Een derde ziet dat niet zitten.