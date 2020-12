Er is eindelijk een Brexit-deal. Het was kantje boord en de tijdsdruk was groot, maar aan het eind van donderdagmiddag lag er iets op tafel waar beide partijen mee kunnen leven. Whisky-importeur Marcel Bol wilde het er echter niet op aan laten komen en nam alvast maatregelen.

Door alle onzekerheid over de afspraken rondom het definitieve vertrek van de Britten uit de Europese Unie heeft Bol het zekere voor het onzekere genomen, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zo heeft de drankimporteur uit het Noord-Hollandse Heiloo heeft de afgelopen weken al een flinke voorraad whisky ingeslagen. Hij kan nu maanden vooruit.

Tienduizenden flessen whisky

In het magazijn van Bol ligt op dit moment zo’n dertig procent whisky dan normaal. “Het zijn tienduizenden flessen”, aldus de ondernemer. “Leveranciers adviseerden ons meer flessen in te slaan. Nu kan dat nog zonder extra kosten. Hoe dat volgend jaar is moeten we nog maar zien.”

Ondanks de extra voorraad moeten liefhebbers in de toekomst meer gaan betalen voor een glaasje Schotse whisky, verwacht de importeur. “Dat komt door mogelijke invoerrechten en accijnzen die moeten worden betaald over importgoederen.” Daarnaast loopt de handelaar risico dat zijn flessen door de douane worden tegengehouden voor extra controle.

Het gehele pakket aan maatregelen van de Brexit-deal bestaat uit zo’n 2.000 pagina’s. Het is nog onduidelijk wat er allemaal precies is opgenomen in de overeenkomsten. Ondernemers als Bol zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat ze weten waar ze aan toe zijn.