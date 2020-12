The deal is done: na maanden onderhandelen eindelijk brexit-akkoord bereikt

Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een overeenkomst bereikt over hun handelsrelatie na de brexit. Dat hebben Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson donderdag bekendgemaakt.

De beide partijen hebben maanden over zo’n Brexit-overeenkomst gepraat. Het gehele pakket aan maatregelen van de deal bestaat uit zo’n 2.000 pagina’s. Het is nog onduidelijk wat daar allemaal precies in is opgenomen.

EU-president Charles Michel noemt de handelsovereenkomst een grote stap voorwaarts om een hechte relatie te bewerkstelligen tussen de EU en het VK. Maar hij voegt er in een verklaring aan toe dat het proces nog niet voorbij is. “Nu is het aan de Europese Raad en het Europees Parlement om dit akkoord te analyseren voordat ze groen licht geven.”

Reacties uit Nederland

Premier Mark Rutte is blij dat de EU en de Britten een brexit-akkoord hebben bereikt. “Uitstekend nieuws”, laat de minister-president op Twitter weten. Hij noemt het akkoord “van groot belang voor ons allemaal.” Verder zijn er complimenten voor EU-onderhandelaar Michel Barnier en Commissievoorzitter Von der Leyen “voor het onverzettelijke werk”.

Een mijlpaal, zo omschrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken de gesloten overeenkomst. Hij gaat nu de teksten bestuderen. “Nederland zal deze toetsen aan de Nederlandse belangen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het VK en de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren.”

Het bereiken van een voorlopige overeenkomst over de Brits-Europese handelsrelatie na de brexit zorgt voor opluchting bij PvdA-Europarlementariër Kati Piri. Maar ze waarschuwt tegelijkertijd dat de details van het zeer omvangrijke akkoord nog niet bekend zijn.

Britten blij met Brexit-deal

“Deze overeenkomst maakt een nieuwe relatie mogelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, een die we altijd hebben gewild”, laat een woordvoerder van de Britse regering weten. “Een florerende handelsrelatie tussen een soeverein Verenigd Koninkrijk met zijn Europese partners.”

Op Twitter laat de Britse premier Boris Johnson met een foto zien dat hij blij is dat er een akkoord is bereikt met de EU.

