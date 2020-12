Nederlandse vissers bezorgd nu brexit-deadline nadert

Na een weer een week van stroeve brexit-onderhandelingen neemt de spanning toe in vissersplaatsen langs de Noordzeekust. Vissers vrezen dat ze over een paar weken de Britse wateren niet meer op mogen als er geen deal komt.

De visserij is een van de grootste breekpunten in de gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De partijen worden het maar niet eens, terwijl ze nog tot 1 januari hebben om tot een deal te komen. Vanaf die dag willen de Britten verder als onafhankelijk land en willen ze zelf kunnen bepalen welke vissersboten ze toelaten.

Als vissers uit EU-landen als Nederland, Frankrijk niet meer terechtkunnen in Brits gebied, blijft er maar weinig plek over in de Noordzee, zegt visser Dirk Kraak. “Vissers die niet meer in Britse wateren mogen vissen, gaan naar andere gebieden. Dan maken we het elkaar moeilijk. Vissen op een postzegel noemen wij dat.”

Stevige onderhandelingen

Minister Schouten van Landbouw begrijpt dat de vissers zich zorgen maken. “Het zijn stevige onderhandelingen en de belangen zijn enorm groot”, zei ze vrijdag tegen Hart van Nederland. “Voor ons is het van het allergrootste belang dat vissers kunnen blijven vissen in Britse wateren, daar is onze inzet op gericht.”

Belangenorganisatie VisNed hoopt op een goede uitkomst. Dat is van groot belang voor de visserijgemeenschappen, zegt directeur Pim Visser. “Als het misgaat op Texel, gaat het ook mis in Den Helder. En dan is er nog een samenwerking met Den Oever en andere havens. De Brexit kan het eerste dominosteentje zijn van een heleboel problemen.”

Het is dus nog even afwachten of de EU en het Verenigd Koninkrijk tot een akkoord komen, met afspraken over de visserij. Tot die tijd zitten veel Nederlandse vissers in onzekerheid.