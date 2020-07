Deze vestigingen van La Place gaan niet meer open

De coronacrisis eist een nieuw slachtoffer: 23 vestigingen van La Place gaan niet meer open. Dat bevestigt moederbedrijf Jumbo aan Hart van Nederland. “Voorop staat dat we ernaar streven gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen,” laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten.

De woordvoerder laat weten dat er bij La Place veel onzekerheid heerst over de toekomst, ondanks de versoepelde coronamaatregelen. “De afgelopen maanden hebben we daarom hard gewerkt aan een doorontwikkeling van de La Place-formule.” Die nieuwe formule wordt in de tweede helft van dit jaar uitgerold, maar betekent einde verhaal voor een kwart van de restaurants.

Voor 23 vestigingen van La Place ziet het bedrijf weinig kansen voor de toekomst. “Voor deze vestigingen is een rendabele exploitatie op basis van de nieuwe formule uitgangspunten een onmogelijke opgave.” Met andere woorden: ze blijven gesloten.

Restaurants van La Place die sluiten

Deze vestigingen van de restaurantketen zullen niet meer open gaan:

– Apeldoorn De Brink A50

– Arnhem Johnny van Doornplein

– Bergen op Zoom De Parade

– Breda Hazeldonk A16

– Den Haag Megastores

– Emmen Monetpassage

– Gouda De Markt

– Heerlen Berden

– Hellevoetsluis Struytse Hoeck

– Hendrik Ido Ambacht Sandelingen A16

– Hilversum Arendstraat

– Holten Struik A1

– Hulst Morres Wonen

– Leiderdorp A4

– Middelburg Mortiere

– Nederweert Noord Meiberg A2

– Nieuwegein City Plaza

– Nieuwegein De Kroon A27

– Oosterhout Arendshof

– Rotterdam Oude Binnenweg

– Veenendaal Bloemheuvel A12

– Veenendaal Corridor

– Zevenaar A12

Ontslagen bij La Place

Er wordt gezocht naar een passende oplossing voor de mensen die werken bij de gesneuvelde restaurants. “Voorop staat dat we ernaar streven gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen.” Bijvoorbeeld door hen een andere functie binnen Jumbo of de restaurantketen aan te bieden.