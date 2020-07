'La Place sluit kwart filialen door coronacrisis'

Restaurantketen La Place sluit een kwart van haar filialen door de gevolgen van de coronacrisis. Zo’n 480 werknemers verkeren daardoor in onzekerheid. Dat schrijft De Telegraaf.

La Place is sinds 2016 in handen van Jumbo. Op dat moment was de restaurantketen een van de weinige onderdelen uit de failliete V&D-boedel die wel geld opleverde. Vier jaar na dato gooit de coronacrisis alsnog roet in het eten en ziet Jumbo zich genoodzaakt een kwart van de vestigingen te sluiten.

Geen gedwongen ontslagen

“Er gaan sowieso geen gedwongen ontslagen vallen”, zegt cfo Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo. “We gaan proberen voor alle mensen een oplossing te zoeken. Dat betekent dat we alles gaan doen om mensen te herplaatsen. En laat ik heel duidelijk zeggen: van het einde van La Place is geen sprake.”

De werknemers, zo’n 480 man, worden maandagavond geïnformeerd over de sluitingen, zo staat te lezen in een e-mail van Jumbo die in handen is van De Financiële Telegraaf. De managers van de betreffende vestigingen worden maandagochtend bijgepraat.

Deze vestigingen van La Place sluiten

Het gaat om enkele snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden, onder meer in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda Hazeldonk, Gouda, Holten, Nieuwegein, Leiderdorp en Zevenaar.

ANP