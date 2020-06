Wel of geen zwembad in de tuin? 'Je kunt nergens heen met je kinderen'

Waterbedrijf Vitens roept op om zuiniger om te gaan met drinkwater, vooral in de oostelijke provincies. Er is een piek te zien in het watergebruik en dit maakt het voor Vitens lastiger om de waterbassins snel genoeg aan te vullen. Het bedrijf roept onder andere op om geen zwembad meer in de tuin te zetten. Dit leidt tot verontwaardigde reacties onder ouders, die door corona een stuk minder mogelijkheden hebben om er met de kinderen op uit te gaan. Voor Manon de Bie uit Kerkrade en haar negenjarige dochter is een zwembad in de tuin dé uitkomst in coronatijd. “Veel vriendjes van mijn dochter mogen niet buitenkomen en in openbare speeltuinen wordt je aangekeken met een lange nek. Wat wil je dan nog met die kinderen?” Weinig bijvullen Ook moeder Nanda van Veen uit Enschede is niet van plan om haar zwembad weg te halen. Ze woont in het werkgebied van Vitens. “Alle buren hebben zo’n bad. Niet alleen mijn twee kinderen, maar ook hun vriendjes komen bij ons zwemmen. Normaal kunnen we er spontaan op uit, maar door corona worden mensen geweerd of je moet online reserveren,” zegt ze tegen Hart van Nederland. Lees ook: Nederlanders zetten deze zomer geen badje op om water te besparen Volgens Nanda valt het watergebruik heel erg mee. Ze houdt het chloor- en ph-gehalte van het zwembad goed in de gaten en heeft een pomp staan. “Dan hoef je niet veel bij te vullen.” Lastig dilemma

Droogte-expert Niko Wanders begrijpt dat het een lastig dilemma is voor ouders, maar hij adviseert toch om niet dat zwembadje op te zetten. “We moeten ons bewust zijn van hoeveel geluk we hebben met goed drinkwater,” zegt Wanders, die het niet vreemd vindt dat het watergebruik op dit moment zo hoog is. “Iedereen zit thuis en we hebben een extreem droog voorjaar gehad.”

Vooral in Drenthe, Gelderland, Overijssel en delen van Utrecht kost het volgens hem nu veel moeite om genoeg drinkwater te maken. In het oosten van Nederland wordt hier namelijk grondwater voor gebruikt, terwijl in het westen van Nederland rivierwater voor het grootste deel wordt gezuiverd tot drinkwater. Door de droogte is er minder grondwater en het proces is iets moeilijker.

Op zolder

Er zijn ook ouders die wél gehoor geven aan de oproep van Vitens. Mirjam Latumaerissa uit Winterswijk is moeder van twee kinderen en laat haar zwembad deze zomer op zolder staan. “Vorig jaar had ik een klein zwembadje staan, maar die ga ik nu niet in de tuin zetten vanwege het watertekort.” Het besluit om geen zwembad op te zetten was ook voor haar een dilemma, want door de toestroom van Duitsers die net de grens overgaan is het dichtstbijzijnde recreatiegebied ‘t Hilgelo in Winterswijk dicht.

Als mensen toch al een badje hebben opgezet is het volgens droogte-expert Wanders belangrijk dat zij het het water niet bij ieder gevallen blaadje verversen. Maar er zijn volgens hem meer maatregelen te nemen om het waterverbruik te verminderen. De expert roept bijvoorbeeld op om niet tot het uiterste te gaan om je tuin te redden van de droogte. “Mijn gras ziet er op het moment ook helemaal geel uit, maar dat komt wel weer goed.” Zelf heeft hij een regenton staan om zijn tuin te bewateren. Ook je auto wassen kan volgens Wanders wel even wachten.