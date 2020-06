Nederlanders zetten deze zomer geen badje op om water te besparen

Hoewel het een zomerse dag belooft te worden met mogelijk zelfs tropische temperaturen, zullen in veel Nederlandse achtertuinen morgen geen opblaasbadjes worden gevuld. Om water te besparen laat bijna de helft van de Nederlanders (40 procent) de badjes leeg.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3500 mensen. De vraag naar water is momenteel zo groot dat waterbedrijven zich zorgen maken over een tekort in de zomer. Waterbedrijf Vitens heeft haar klanten zelfs opgeroepen om geen zwembadjes te vullen en de tuin niet te sproeien.

Minder sproeien

De planten in de tuin zullen het komende tijd dan ook met minder water moeten stellen. Ruim een derde van de Nederlanders (36 procent) geeft aan de tuin de komende tijd minder vaak te zullen sproeien. Bijna een kwart van de ondervraagden (21 procent) zegt zelfs minder te gaan douchen om water te besparen.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (54 procent) zegt nu al actie te ondernemen om thuis water te besparen. Bijna de helft (44 procent) doet dat nog niet.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.