Politie redt 130 illegaal gehouden piepjonge watervogels

De politie heeft op twee plekken in Sassenheim en Buitenkaag 130 piepjonge watervogels gered die waarschijnlijk illegaal werden gehouden. De dieren zaten opgesloten op een stuk land dat met hekken was afgezet en met netten overspannen.

Ze kwamen in het vizier na gezamenlijk onderzoek van de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het vangen en verkopen van beschermde Nederlandse (water)vogels. De politie vermoedt dat de 130 geredde dieren illegaal werden gehouden. Naast de dieren werden ook twee vangkooien ontdekt. Het zou volgens de politie goed kunnen dat de vogels met deze kooien zijn gevangen.

Terugzetten in het wild is niet mogelijk

“Hopelijk gaan ze niet door de shredder,” schrijft een bezorgde volger onder het Facebookbericht van de politie. Gelukkig kunnen de helden in blauw haar geruststellen. “De vogels zijn in beslag genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zorgen voor een goede herplaatsing van de dieren, bijvoorbeeld bij vogelparken.” Volgens de politie kunnen de vogels helaas niet meer in het wild leven.

Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek duurt voort.

