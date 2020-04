Vader ooievaar overlijdt en drukt jong dood, vier andere jongen net op tijd gered

Vier jonge ooievaars zijn zondag ternauwernood aan de dood ontsnapt. In De Lutte in Overijssel zakte hun vader plots in elkaar en overleed. Hij kwam terecht op één jong uit het nest, die daardoor stikte en ook overleed. De vier andere jongen werden opgemerkt door een omwonende.

“Dat is hun redding geweest, anders waren die ook doodgegaan”, zegt Sander Wansing, ooievaarsdeskundige van de Vogelwerkgroep Losser, tegen Hart van Nederland. Hij werd zondagavond gebeld door een bewoner van De Lutte die het wel heel opvallend vond dat er geen ooievaar meer op het nest op haar erf te zien was.

‘Nest oogt leeg’

Sander legt uit dat op ieder nest minstens één ooievaar moet zitten, anders overleven de jongen het niet. “De dag ervoor hadden we nog een controleronde gedaan langs alle ooievaarsnesten, onder andere om te kijken of er jongen waren. Daardoor wist ik dat op die plek jongen in het nest zaten.”

Sander wist meteen dat het mis was, toen hij hoorde dat er geen ooievaar meer te zien was in dat nest: “Toen ik dat telefoontje kreeg, wist ik dat ik meteen naar het nest toe moest.”

Doodsoorzaak onbekend

Vervolgens is met een telefoon aan een stok een filmpje gemaakt van het nest, om te kijken wat daar aan de hand was. “Toen was te zien dat er een dode ooievaar in het nest lag. Die was in elkaar gezakt en op één van de vijf jongen terecht gekomen. Dat jong was daardoor doodgedrukt.”

Sander weet niet waardoor vader ooievaar is overleden. De ooievaar is zowel inwendig als uitwendig grondig onderzocht, maar er is niks geks gevonden. Volgens Sander is het meest waarschijnlijke dat de ooievaar plots een hartstilstand heeft gekregen.

Jongen gered

De vier andere jongen waren nog in goede conditie. “Die lagen onder de vleugel van de vader, waardoor ze warm zijn gebleven. Ze hadden ook net eten gehad, dus daardoor konden ze nog een tijdje overleven”, aldus Sander.

De vier jonge ooievaars zijn door Sander naar de ooievaarsopvang in Herwijnen gebracht, twee uur rijden verderop. “Ik heb ze in een doos gedaan met warmtezakken. De verwarming in de auto heb ik op 28 graden gezet, zodat ze in ieder geval goed warm bleven. Zelf heb ik aan mijn kant maar even het raampje opengezet.”

Bij de ooievaarsopvang zitten ze nu in een bak met hooi en worden ze warm gehouden door een warmtelamp. Bij de opvang worden ze verder opgevoed totdat ze zelf kunnen uitvliegen. Dat zal naar verwachting aan het begin van de zomer zijn.

Moeder al snel ‘nieuwe vriend’

De moeder bleef achter, maar was niet lang in rouw. “Meestal zie je dat de ooievaar die achterblijft nog een tijd rond het nest vliegt. Deze weduwe heeft het mannetje ’s nachts nog bedekt met wat hooi, maar de middag daarna was ze al bij een nieuwe vriend.” Of dat een nieuwe liefde is, moet nog blijken.