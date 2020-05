Minder water uit de kraan door waterverbruik: 'Sproei niet en vul geen zwembadje'

In Gelderland en Overijssel komt op een flink aantal plekken minder water uit de kraan, omdat het waterverbruik sinds zaterdag extreem hoog is. Dat meldt waterbedrijf Vitens. Zij roepen klanten dringend op om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine overdag en het wassen van de auto moet even wachten.

Volgens Vitens bleek zaterdagmiddag al dat het waterverbruik sterk steeg, onder meer in de omgeving van Barneveld, in de Achterhoek en in Twente. Dat zijn gebieden die toch al zeer te lijden hebben onder de aanhoudende droogte. Het extreme waterverbruik breidde zich in de loop van zaterdag nog uit. Vitens noemt naast de warmte het vullen van grote opzetzwembaden voor in de tuin de grootste “slurper”.

Zuiniger met drinkwater

Vitens verzorgt het drinkwater voor 5,6 miljoen huishoudens in vijf provincies. Het drinkwaterbedrijf roept gebruikers in de zeer droge zomers van de laatste jaren al steeds op om zuiniger te zijn met drinkwater. Maar dat is nooit eerder al zo vroeg in het seizoen gebeurd, aldus een woordvoerder.

Het drinkwaterbedrijf kan gebruikers niet verbieden om water te gebruiken. Daar moeten de minister van Waterstaat en de burgemeesters over beslissen. Vitens sluit een sproeiverbod niet uit, als mensen hun dringende oproep negeren. “We draaien al op volle toeren. Als onze kelders leeg raken, komt er geen water meer uit de kraan en dat moeten we voorkomen”, aldus een woordvoerder.

Vitens verwacht dat de lage waterdruk het hele pinksterweekeinde zal aanhouden.

ANP