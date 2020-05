Het wordt een heerlijk Pinksterweekend, maar 'vermijd drukke plekken'

Het wordt dit Pinksterweekend zonnig en warm. Vanwege het lekkere weer worden aan het strand en bij zwemplassen door heel Nederland veel mensen verwacht. Heerlijk, maar het is oppassen geblazen voor drukte en onveilige situaties.

Met temperaturen ver boven de twintig graden is de verwachting dat veel mensen eropuit trekken voor een dagje aan het strand of in de natuur. Veiligheidsregio’s in Nederland proberen hen te waarschuwen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Drukte op stranden

Zo schrijft de Veiligheidsregio Gooi en Vechstreek: “Het wordt een prachtig Pinksterweekend. Vermijd drukke plekken en ga naar huis als het ergens te druk wordt.” Ook in Zeeland wordt gewaarschuwd. “We verwachten veel drukte op de stranden. Vermijd daarom drukke plekken en bezoek eens een ander (minder druk) strand.”

We verwachten veel drukte op de stranden komende dagen ☀️☀️☀️. Vermijd daarom drukke plekken en bezoek eens een ander (minder druk) strand. Op het plaatje zie je dat als je verder kijkt en een strandovergang verder doorloopt, er weer meer plek is 😎! [afbeelding: politie] pic.twitter.com/gGldhoUXeo — Zeeland Veilig / VRZ (@VRZ) May 30, 2020

Ben je van plan om ergens een frisse duik te nemen? Check dan op zwemwater.nl wat veilige plekken zijn om te zwemmen.

