In het Brabantse Son en Breugel zijn vrijdagmiddag dertien waterbuffels uit een weiland losgebroken en in een kanaal gesprongen. De brandweer moest er zelfs aan te pas komen om de dieren weer op het droge te krijgen.

De waterbuffels braken eerst los uit het weiland waar ze vrijdagmiddag stonden. Vervolgens werden de dieren door buffelboer Arjan Swinkels naar een ander weiland in de omgeving gebracht. Die weide lag langs het kanaal.

Nadat hij de waterbuffels had overgeplaatst hoorde Swinkels al snel dat zijn dieren in het kanaal lagen, vertelt hij aan Hart van Nederland. De toegesnelde boer sprong met een omstander in het water om zijn dieren naar een plek te leiden waar ze zelf het kanaal uit konden lopen.

Inzet brandweer

Toch lukte dat niet bij alle waterbuffels. “Drie van hen bleven maar door zwemmen”, vertelt de buffelboer. “Zij konden er niet uitklimmen of snapten het niet. Daarom hebben we uiteindelijk de brandweer maar opgeroepen.”

Uiteindelijk werden ook de laatste drie dieren gered. Volgens Swinkels duurde het bijna twee uur voordat ze weer met hun pootjes op het droge stonden. Hoewel ze ongetwijfeld moe zijn, hebben de waterbuffels er vermoedelijk niets aan overgehouden. “Twee van hen hebben wel een schrammetje op hun onderbeen, maar dat komt wel goed.”

‘Domste wat je kunt doen’

Swinkels houdt al tien jaar waterbuffels. In totaal heeft hij op zijn boerderij De Stoerderij meer dan negentig waterbuffels. Hij zegt dat de dieren wel vaker losbreken uit het weiland, “maar het is de eerste keer dat ze via het water de benen hebben genomen”.

De verbaasde buffelboer snapt er niets van. “Dit hebben ze nog nooit gedaan. Bovendien is het kanaal in springen wel het domste wat je kunt doen als waterbuffel”, zegt Swinkels tot slot.

Beeld: SQ Vision