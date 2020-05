De brandweer in het Gelderse Doesburg probeert zondagochtend meerdere koeien te redden. De dieren zijn in een moeras terechtgekomen.

De koeien in nood werden zondagochtend opgemerkt nadat oplettende bewoners van een woonboot de boer hadden gewaarschuwd. Ze hadden een loslopende koe over de dijk langs de Oude IJssel zien lopen.

Toen de boer ging kijken, zag hij dat het weiland waarin hij zaterdag zijn koeien had gezet bijna helemaal leeg was. Al snel bleek dat er negen koeien in een nabijgelegen moeras waren beland. Ze zijn hoogdrachtig en konden niet zelf meer op het droge komen.

Rond 8.45 uur werd de brandweer opgeroepen, die snel een reddingsactie begon. Onder meer met een kraan wordt geprobeerd om de dieren uit hun benarde positie te redden. Inmiddels zijn de eerste koeien uit het moeras getakeld.

De koeien zijn niet gewond geraakt, maar de boer houdt ze voorlopig wel maar even op stal.

Beeld: SPS Media