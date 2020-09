Water staat bij schippers van Hollandsche Zeilvloot door coronamaatregelen aan de lippen

Schippers van de Hollandsche Zeilvloot zijn in gevaarlijk vaarwater terecht gekomen. Net als veel andere beroepsgroepen dreigen de schippers van de 400 zeilschepen kopje onder te gaan. De coronacrisis heeft er bij hen goed ingehakt, en er lijkt nog geen verbetering in te zitten.

Door de preventiemaatregelen zien de schippers een grote terugval in aantal bezoekers en omzet. Van maart tot en met 1 juli lagen alle schepen aan de kade, maar sinds begin juli proberen ze weer mensen te verleiden om aan boord te komen. Het is ook niet makkelijk om aan boord van het schip altijd even goed afstand te houden van elkaar.

Veel van hen hebben nu nog maar twintig tot dertig procent van het aantal gebruikelijke gasten. Dat brengt niet voldoende geld in het laatje om de historische schepen te onderhouden en er iets aan over te houden. Sommige schepen zijn al ruim 140 jaar oud. Die moeten goed onderhouden worden als ook toekomstige generaties ook van de schepen willen genieten.

Handen in een slaan

”Het zou zonde zijn als deze crisis de oorzaak is van het verdwijnen van deze prachtschepen”, zegt Jeroen Kor van DMO Holland Boven Amsterdam. Het bedrijf waar Kor voor werkt, probeert het aantrekkelijker te maken voor dagjesmensen om weer aan boord te gaan van de oude zeilschepen.

Om de schippers van de grootste nog varende historische zeilvloot ter wereld te ondersteunen, slaat DMO Holland Boven Amsterdam en de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik de handen ineen om meer aandacht te vragen voor het probleem van de schippers.

Eigen kracht

Na verschillende keren, tevergeefs, om hulp te hebben gevraagd uit Den Haag proberen ze het nu op eigen kracht. In maart, in het begin van de crisis, zagen ze de bui al hangen. Al snel stroomden de annuleringen van geboekte reizen en excursies binnen.

Ook bij de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) zagen ze toen al de omzet kelderen. ”Het lastige is ook dat je geen zicht hebt op hoe lang dit duurt. De passagiersvaart kan hier slecht mee uit de voeten, boekingen worden doorgaans ver vooruit gedaan. Voor sommige schepen is er nu weer iets meer mogelijk, maar dat helpt weinig”, vertelt Directeur van de BBZ Paul van Ommen.

Hollandsche Zeilvloot

Nederland heeft de grootste nog varende historische zeilvloot ter wereld. De ruim vierhonderd authentieke schepen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Vele zijn van de sloop gered, gerestaureerd en geschikt gemaakt om te varen met betalende passagiers. Hierdoor weten de schippers deze oude vrachtschepen in de vaart te houden en kunnen dagjesmensen er een mooie tijd op beleven.

In normale jaren neemt de vloot meer dan honderdduizend gasten mee naar het Markermeer, het IJsselmeer, en de Wadden. De inschatting voor dit jaar is dat het percentage gasten vijftig tot zeventig procent lager ligt.