Schippers van de bruine vloot dobberen in onzekerheid door corona: 'Een regelrechte ramp'

Hoewel de zon deze Hemelvaart uitbundig schijnt, hangen er donkere wolken boven het hoofd van de chartervaart. Schippers met een eigen schip varen normaal gesproken nu met een boot vol passagiers rond, maar door de coronacrisis dobberen de schepen al enige tijd aan de kade.

In Nederland zijn er ongeveer 400 charterschepen die op dit moment stilliggen door corona. Volgens de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) wordt er nu een omzetverlies van maar liefst negentig procent geleden.

‘Anderhalve meter lukt niet’

“Het is een regelrechte ramp”, vertelt schipper Rob Peetoom aan Hart van Nederland. De trotse eigenaar van het schip Avondrood kan nog maar net het hoofd boven water houden. Normaal gesproken verwelkomt Rob ongeveer veertig mensen op zijn schip die een dag of een weekend eropuit trekken.

In principe mag hij uitvaren, mits iedereen minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar houdt. Maar dat gaat niet op de Avondrood. Nu niemand aan boord kan, is dat voor de schipper een financiële strop. “Er zijn al schippers die een faillissement hebben aangevraagd”, weet Rob. “Als ik op 1 september nog steeds niet kan varen, is het ook klaar voor mij.”

Schip net opgeknapt

Ook Stephan Jansen zit in de problemen. Hij kocht vorig jaar een tweede schip en liet deze volledig renoveren. “Het was een grote investering”, legt de schipper uit. “Ik had verwacht een goed jaar tegemoet te gaan en nu zit ik nog steeds met de kosten van het opknappen.”

En dat terwijl de vasten ook gewoon doorlopen. Om een oud schip voor scheepvaart intact te houden zijn er namelijk veel keuringen nodig. Zodra schippers de keuringen niet meer kunnen betalen, verlopen de benodigde documenten.

De schepen zullen dan worden gebruikt als woonschepen. En dat zou Stephan erg jammer vinden. “Ik doe dit echt uit passie en niet om rijk te worden.”

‘Historisch erfgoed behouden’

Ook bij de BBZ zien ze dit met lede ogen aan. “Als de problemen niet snel worden opgelost, zullen schepen door faillissement vergaan”, waarschuwt Paul van Oomen van de vereniging. “Het gaat om historisch erfgoed en we willen dat behouden.”

Om de schepen te kunnen blijven onderhouden heeft de vereniging een aanvraag voor een noodfonds gedaan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.