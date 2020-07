Arts Dennis Kox van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp maakt zich zorgen omdat er sinds de coronacrisis mogelijk meer neusspray wordt gebruikt. En dat is niet zonder gevaren, waarschuwt hij.

In deze tijden wordt elke nies of snottebel als potentieel gevaar gezien en dat willen mensen graag onderdrukken. Sommige neussprays kunnen echter verslavend zijn, waarschuwt de KNO-arts bij Hart van Nederland. Het gaat dan om de middelen waar de werkzame stof xylometazoline of oxymetazoline inzit.

Lees ook: Kans op gameverslaving tijdens coronacrisis: ‘Games zijn leuk, maar zeker niet onschuldig’

Gat in neustussenschot

Die stoffen zorgen ervoor dat de bloedvaatjes in de neus samentrekken waardoor er meer ruimte ontstaat om door te ademen. Maar als je het middel langer dan zeven dagen gebruikt, krijg je last van het zogenoemde ‘rebound-effect’. Het voelt dan alsof je neus steeds dichtzit en alleen de neusspray kan dat nog verhelpen. Oftewel: je bent verslaafd.

Hierdoor kunnen verslaafden tot wel jaren niet meer zonder neusspray. Als een behandeling bij de huisarts niet werkt, worden ze doorgestuurd naar een KNO-arts zoals Kox. “Sommige hebben jarenlang nergens last van “, weet hij. “Maar er zijn ook mensen die een gat in hun neustussenschot kunnen krijgen. Anderen lopen rond met een fluitend geluid als ze in en uit ademen.”

Al 45 jaar verslaafd

Dat het lastig is om van een neussprayverslaving af te komen kan Wendy beamen. Zij heeft al een kleine twee maanden geen flesje meer aangeraakt, maar dat ging niet zomaar. “Ik begon zeven jaar geleden met neusspray tijdens een verkoudheid”, vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Toen de ergste klachten over waren, spoot ze telkens nog voor het slapen, legt ze uit. “Dat werd in de tijd daarna alleen maar meer.” Wendy heeft al twee keer eerder geprobeerd af te kicken van haar verslaving, zonder succes. “De verleiding bleef te groot.”

Lees ook: Ben je social media verslaafd? Zo houd je jezelf in bedwang

Gerda Jonkheid heeft ook al een aantal keer geprobeerd om te stoppen met neusspray, maar het is haar nog niet gelukt. Ze spuit al meer dan 45 jaar minimaal een keer per dag, voor het slapen. “Ik heb bij een KNO-arts rondgelopen voor hulp. Het is mij toen gelukt om ongeveer twee maanden te stoppen, maar ik ben geleidelijk weer begonnen.”

‘Neusspray niet verbieden’

Ondanks dat neusspray met de stoffen xylometazoline en oxymetazoline verslavend kunnen werken, is dat niet een reden om ze te verbieden, vindt KNO-arts Kox. “Deze stoffen zijn de enige die je direct een open gevoel kunnen geven. Het is alleen belangrijk dat mensen het niet te lang gebruiken.”

Lees ook: Mondkapje tegen hooikoorts werkt ‘zolang je de regels in acht neemt’

Over het gebruik in coronatijd heeft hij wel de nodige zorgen. Hoewel het niet bekend is of er meer mensen neusspray zijn gaan gebruiken, schamen mensen zich wel voor hun nies of verstopte neus. Dat kan ertoe leiden dat mensen meer en langer neusspray zijn gaan gebruiken. “Dat weten we pas over een aantal maanden. Dan krijgen mensen pas vaak de eerste klachten.”

Beeld: Pexels