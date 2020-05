De komende week wordt hels voor hooikoortspatiënten. Door de aanhoudende droogte zweeft er een hoge concentratie graspollen in de lucht. Toch hebben velen de oplossing waarschijnlijk al in huis.

Hooikoortspatiënten die klachten willen voorkomen, kunnen hun toevlucht namelijk zoeken bij hét item van dit jaar: het mondkapje.

“Een paar jaar geleden was je half gestoord als je met een mondkapje in de tram stond, dat was iets dat je alleen in Azië zag”, vertelt KNO-arts in ruste Rob van der Hulst tegen Hart van Nederland. “Maar dat zal dit jaar wel veranderen.”

Helpt tegen pollen

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het mondkapje immers geen rariteit meer in het Nederlandse straatbeeld. En dat biedt kansen voor hooikoortspatiënten die zich vroeger bekeken voelden als ze gemaskerd over straat gingen. Van der Hulst, die jarenlang bij het Amstelland-ziekenhuis werkte, bevestigt namelijk dat een mondkapje tegen hooikoorts werkt.

“Als je allergisch bent voor bomen- of graspollen, maar je komt niet met de makkelijkere middelen uit, dan zou een mondmasker moeten helpen.” Met ‘makkelijkere middelen’ doelt de oud-KNO-arts op pilletjes of medische neussprays.

Medisch mondkapje niet nodig

Van der Hulst stelt ook dat het niet noodzakelijk is om een medisch mondmasker te dragen. “Ik weet heel zeker dat pollen – die we ook wel grote druppels noemen – zouden sneuvelen met simpele mondkapjes. Als je niet teveel kosten wilt maken, zou je er zelf eentje moeten kunnen maken.”

Ook als je een mondkapje draagt tegen hooikoorts dien je dezelfde regels te volgen als bij een mondmasker dat moet beschermen tegen corona. “Je mag niet met je handen aan het kapje komen en het kapje moet goed om het gezicht aansluiten”, benadruk Van der Hulst daarom.